น้ำตกจ๊อกกระดิ่น กลับมาใสแล้ว แต่ยังห้ามลงเล่นน้ำ แนะเช็กข่าวก่อนเดินทาง

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ แจ้งสถานการณ์น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ล่าสุด หลังฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากช่วงเช้า น้ำขุ่นจากตะกอนดิน ก่อนช่วงเย็นสภาพน้ำกลับมาใสตามปกติ แต่กระแสน้ำยังเชี่ยว จึงยังไม่เหมาะลงเล่นน้ำ พร้อมแนะนักท่องเที่ยวติดตามประกาศก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว
เย็นวันนี้( 11 ก.ค.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2569 อันเป็นผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม
ทั้งนี้ สถานีวัดปริมาณน้ำฝนของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ วัดปริมาณฝนสะสมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ได้ 99 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ทำให้ในช่วงเช้าน้ำมีสีเหลืองขุ่นจากตะกอนดินและกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไม่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดในช่วงเย็น เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตรวจสอบพบว่า น้ำตกจ๊อกกระดิ่นกลับมามีสภาพใสสะอาดตามปกติแล้ว แต่กระแสน้ำยังคงไหลแรง จึงยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ โดยแนะนำให้เดินชมทัศนียภาพและถ่ายภาพธรรมชาติ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมาเที่ยวน้ำตกจ๊อกกระดิ่นในช่วงฤดูฝน ควรติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากอุทยานฯ อย่างใกล้ชิดก่อนออกเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพอากาศและไม่ให้เสียเวลา หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อุทยานฯ จะแจ้งให้ทราบทันที
นอกจากนี้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาช้างเผือกยังคงปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันอันตรายในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และเส้นทางลื่น โดยมีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม พร้อมประกาศรายละเอียดการจองสิทธิ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของอุทยานฯ ต่อไป