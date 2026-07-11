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เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - ชวนเช็กอิน "ท๊อปแลนด์คาเฟ่" คาเฟ่สไตล์คาวบอยกลางพื้นที่ป่า 16 ไร่ อำเภอป่าโมก โดดเด่นด้วยสกายวอล์กจากหมอนรองรถไฟสูง 4 เมตร ฮ้างต้นไม้ชมวิวแบบพาโนรามา พร้อมกิจกรรมขี่ม้า ให้อาหารสัตว์ และโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

"ท๊อปแลนด์คาเฟ่" คาเฟ่และโฮมสเตย์สไตล์คาวบอย ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 3 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่ากว่า 16 ไร่ บรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด และมีวิวทุ่งนาแบบพาโนรามา โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

จุดเด่นของคาเฟ่คือ "สกายวอล์ก" ที่สร้างจากหมอนรองทางรถไฟ สูงประมาณ 4 เมตร เปิดมุมมองชมวิวท้องทุ่งแบบ 180 องศา พร้อมจุดถ่ายภาพยอดนิยม นอกจากนี้ยังมี "ฮ้างต้นไม้" บนต้นจามจุรี ความสูงประมาณ 4 เมตร ระยะทางกว่า 30 เมตร ออกแบบในสไตล์คาวบอย ให้ผู้มาเยือนได้เดินชมธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิด

ภายในพื้นที่ยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวและเด็ก ๆ อาทิ ฝึกขี่ม้า ถ่ายภาพกับม้า ให้อาหารแกะ กระต่าย เป็ด และไก่ รวมถึงมีบ้านพักโฮมสเตย์จำนวน 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม

นายสุภิรัตน์ ศรีภุทธางกูล หรือ "พี่ท๊อป" อายุ 58 ปี เจ้าของท๊อปแลนด์คาเฟ่ เปิดเผยว่า เดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวและชื่นชอบวิถีชีวิตแบบคาวบอย รวมถึงบรรยากาศทุ่งนาและป่าไม้ จึงปรับพื้นที่นากว่า 16 ไร่ มาปลูกต้นไม้และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมสร้างบ้านพักและตกแต่งสถานที่ในสไตล์คาวบอย ใช้เวลาพัฒนาพื้นที่นานกว่า 15 ปี ก่อนจะเปิดเป็น "ท๊อปแลนด์คาเฟ่" เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน

เจ้าของร้านกล่าวว่า ตั้งใจเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมือง มานั่งจิบชา กาแฟ ท่ามกลางธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมวิวทุ่งนาและทำกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงในบรรยากาศเป็นกันเอง

ผู้สนใจสามารถสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "พี่ท๊อป" โทรศัพท์ 08-1826-8325










เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน
เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน
เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน
เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน
เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน
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