เปิดวาร์ป “ท๊อปแลนด์คาเฟ่” คาเฟ่ลับกลางป่า 16 ไร่ เช็กอินสกายวอล์กหมอนรองรถไฟ วิวทุ่งนาหลักล้าน

อ่างทอง - ชวนเช็กอิน "ท๊อปแลนด์คาเฟ่" คาเฟ่สไตล์คาวบอยกลางพื้นที่ป่า 16 ไร่ อำเภอป่าโมก โดดเด่นด้วยสกายวอล์กจากหมอนรองรถไฟสูง 4 เมตร ฮ้างต้นไม้ชมวิวแบบพาโนรามา พร้อมกิจกรรมขี่ม้า ให้อาหารสัตว์ และโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
"ท๊อปแลนด์คาเฟ่" คาเฟ่และโฮมสเตย์สไตล์คาวบอย ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 3 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่ากว่า 16 ไร่ บรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด และมีวิวทุ่งนาแบบพาโนรามา โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
จุดเด่นของคาเฟ่คือ "สกายวอล์ก" ที่สร้างจากหมอนรองทางรถไฟ สูงประมาณ 4 เมตร เปิดมุมมองชมวิวท้องทุ่งแบบ 180 องศา พร้อมจุดถ่ายภาพยอดนิยม นอกจากนี้ยังมี "ฮ้างต้นไม้" บนต้นจามจุรี ความสูงประมาณ 4 เมตร ระยะทางกว่า 30 เมตร ออกแบบในสไตล์คาวบอย ให้ผู้มาเยือนได้เดินชมธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิด
ภายในพื้นที่ยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวและเด็ก ๆ อาทิ ฝึกขี่ม้า ถ่ายภาพกับม้า ให้อาหารแกะ กระต่าย เป็ด และไก่ รวมถึงมีบ้านพักโฮมสเตย์จำนวน 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม
นายสุภิรัตน์ ศรีภุทธางกูล หรือ "พี่ท๊อป" อายุ 58 ปี เจ้าของท๊อปแลนด์คาเฟ่ เปิดเผยว่า เดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวและชื่นชอบวิถีชีวิตแบบคาวบอย รวมถึงบรรยากาศทุ่งนาและป่าไม้ จึงปรับพื้นที่นากว่า 16 ไร่ มาปลูกต้นไม้และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมสร้างบ้านพักและตกแต่งสถานที่ในสไตล์คาวบอย ใช้เวลาพัฒนาพื้นที่นานกว่า 15 ปี ก่อนจะเปิดเป็น "ท๊อปแลนด์คาเฟ่" เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน
เจ้าของร้านกล่าวว่า ตั้งใจเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมือง มานั่งจิบชา กาแฟ ท่ามกลางธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมวิวทุ่งนาและทำกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงในบรรยากาศเป็นกันเอง
ผู้สนใจสามารถสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "พี่ท๊อป" โทรศัพท์ 08-1826-8325