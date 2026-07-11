(คลิป)สลด-อาลัยกันทั่ว! ‘ต้าร์ ไทหล่ม”จิตอาสาเพชรบูรณ์ โดนรถชนเสียชีวิตขณะช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ

เพชรบูรณ์ – ญาติมิตรสลดอาลัย แต่ภูมิใจกันทั่ว..เผยนาที “ต้าร์ ไทหล่ม” หนุ่มจิตอาสาเพชรบูรณ์-เจ้าของแบรนด์สมุนไพรดัง ถูกกระบะเสียหลักพุ่งชนเสียชีวิต ขณะลงไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก–หล่มสัก
วันนี้(11 ก.ค.) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมาก ต่างโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายกิตติศักดิ์ กองคำ หรือ "ต้าร์" อายุ 39 ปี ชาวตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 12)
เหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 บริเวณสะพาน 3 ฝายวังบอน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก ซึ่งขณะนั้นมีฝนตกทำให้ถนนลื่น รถกระบะโตโยต้า วีโก้ เสียหลักชนการ์ดเลนและตกลงไปในคลองใต้สะพาน นายกิตติศักดิ์ซึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ พร้อมญาติอีก 2 คน ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนสามารถนำขึ้นมาจากคลองได้
แต่ระหว่างนั้น รถกระบะอีซูซุ ดีแม็กซ์ อีกคัน เกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทางและพุ่งชนร่างของนายกิตติศักดิ์อย่างรุนแรง ขณะกำลังเดินขึ้นจากคลอง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลหล่มสัก
นายกิตติศักดิ์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเจ้าของแบรนด์สมุนไพร "ไทหล่ม" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการทำยาหม่องสมุนไพร ยานวดสมุนไพร และยาสีฟันสมุนไพร ให้แก่กลุ่มชุมชนและกลุ่มโอทอปในหลายพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในท้องถิ่น ทำให้การจากไปของเขาสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ญาติได้นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดประชุมคงคาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกอบพิธีรดน้ำศพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. สวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 11–15 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.30 น. และกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น.
น.ส.เพชรนภา กองคำ อายุ 43 ปี พี่สาวของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่วิ่งออกไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุพร้อมนายกิตติศักดิ์ เปิดเผยว่า จุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกและถนนเปียกลื่น ทุกครั้งที่เกิดเหตุ น้องชายจะรีบออกไปช่วยเหลือทันที ทั้งโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ โบกรถป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่าที่สามารถทำได้
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ หลังช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นมาอยู่บนถนนแล้ว ขณะที่นายกิตติศักดิ์กำลังเดินขึ้นจากคลอง รถอีกคันได้เสียหลักพุ่งชนร่างจนลอยกระเด็นไปกระแทกโขดหิน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
"เสียใจแต่ก็ภูมิใจที่น้องได้ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดี" พี่สาวกล่าวด้วยความอาลัย