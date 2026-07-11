(คลิป)ปลุกชีพสนามม้าโคราชร้าง 7 ปี เป็นศูนย์ฝึกซ้อม-ทดสอบม้ามาตรฐาน เผยสมาคมฯ ทุ่มงบเอง หวังก้าวสู่ศูนย์กลาง “อุตฯ ม้า” ไทย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ปลุกชีพสนามแข่งม้าโคราชถูกปล่อยร้างมานานกว่า 7 ปี ให้กลับมาเป็นศูนย์ฝึกซ้อมและทดสอบม้ามาตรฐาน เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมม้าไทย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและหวังยกระดับโคราชก้าวสู่การเป็น “เมืองม้า” หรือศูนย์กลางอุตฯ ม้าของประเทศไทย ทั้งด้านกีฬา การท่องเที่ยว สุขภาพ และ Wellness เผยสมาคมม้าแข่งฯ ทุ่มงบฯ เอง พร้อมดึงนักลงทุนต่างชาติ ย้ำไม่ใช่สนามแข่งม้าการพนัน
วันนี้ (11 ก.ค. 62) นายสุนทร แพงไพรี นายกสมาคมม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการปรับปรุงสนามม้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า สมาคมมีเป้าหมายฟื้นฟูสนามม้าที่ถูกปล่อยร้างมานานกว่า 7 ปี ให้กลับมาเป็นศูนย์ฝึกซ้อมและทดสอบม้ามาตรฐาน เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมม้าไทย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับจังหวัดนครราชสีมา สู่การเป็น “เมืองม้า” ของประเทศไทย
ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาอุตสาหกรรมม้าไทย เพราะถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยได้ประสานขอใช้พื้นที่สนามม้าเดิมที่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งาน แต่ถูกทิ้งร้างหลังยุติการแข่งขันมานานกว่า 7 ปี เพื่อปรับปรุงเป็นสนามฝึกซ้อมและสนามทดสอบม้ามาตรฐาน โดยใช้งบประมาณของสมาคมฯ ทั้งหมด ไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ และเพียงขอรับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 2
เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมม้าไทยอยู่ในภาวะถดถอย จากเดิมประเทศไทยเคยมีฟาร์มม้าเกือบ 20 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2-3 แห่งเท่านั้น ขณะที่ในจังหวัดนครราชสีมายังมีม้ากว่า 200 ตัว ที่ขาดสนามฝึกซ้อมและทดสอบมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและดึงดูดม้าจากต่างประเทศเข้ามาฝึกซ้อม หรือแลกเปลี่ยนทางการค้า
สมาคมฯ จึงตั้งเป้าพัฒนาสนามแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมม้าของประเทศไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งฟาร์มม้า โรงแรม ร้านค้า การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากคนจำนวนมากในสังคมยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า อุตสาหกรรมม้าแข่งเกี่ยวข้องกับการพนัน ทั้งที่แท้จริงม้ายังสามารถสร้างประโยชน์ได้อีกหลายด้าน ทั้งการอนุรักษ์สายพันธุ์ การท่องเที่ยว การกีฬา และการนำม้าปลดระวางมาใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัด (Horse Therapy) สำหรับเด็กออทิสติก และผู้มีความต้องการพิเศษ ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองต้องพาเด็กเดินทางไปรับบริการอาชาบำบัดในต่างจังหวัด ต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละกว่าพันบาท หากจังหวัดนครราชสีมามี “ศูนย์อาชาบำบัด” สมาชิกก็สามารถนำเด็กมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากม้าเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
สำหรับข้อกังวลว่าการปรับปรุงสนามม้าจะนำไปสู่การกลับมาเปิดสนามแข่งขันเชิงพาณิชย์นั้น ตนยืนยันว่าสนามแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงสนามฝึกซ้อมและทดสอบม้า เปรียบเสมือนสนามซ้อมของนักกีฬา ไม่ใช่สนามแข่งขันเพื่อการพนันหรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยม้าแข่งแต่ละตัวมีมูลค่าตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท จึงจำเป็นต้องมีลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของม้าและผู้ขี่ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของม้าและนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย
ขณะนี้ทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพฯ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมม้าของประเทศไทย” ทั้งด้านกีฬา การท่องเที่ยว สุขภาพ และ Wellness พร้อมพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นแลนด์มาร์กด้านการออกกำลังกายและการพักผ่อนของประชาชน โดยคาดว่าการปรับปรุงสนามจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนปรับสภาพพื้นที่ กำจัดวัชพืช และเติมทรายมาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมม้าต่อไป