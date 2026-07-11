(คลิป)วิจารณ์สนั่น-วอชด็อก ตามจี้จับสึกใน 24 ชม.!พระตีหมาคาวัดเขาแก้ว

นครสวรรค์ – กระแสวิจารณ์ปะทุหนัก-วอชด็อกฯ ตามบี้จี้จนจับสึกภายใน 24 ชั่วโมง..เผยคลิปภาพพระวัดเขาแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์เมืองปากน้ำโพ ใช้ไม้ตีสุนัขพันธุ์บางแก้วอายุ 4 เดือน คากุฏิ แถมเคยตีหมาตายมาแล้ว เจ้าตัวอ้างแค่ตีสั่งสอน-หมาขับถ่ายบนที่นอน พบเคยมีประวัติถูกจำคุกคดีทำร้ายร่างกาย-เสพยา
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ปะทุอย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชายแต่งกายเป็นพระภิกษุ ใช้ไม้ทำร้ายสุนัขภายในวัดเขาแก้ว ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ พร้อมอ้างว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นและเกิดเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้ประกาศลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความดำเนินคดีฐานทารุณกรรมสัตว์ และผลักดันให้มีการลาสิกขาพระรูปดังกล่าว หากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสมณเพศ กระทั่ง 10 กรกฎาคม 2569 พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ได้ออกคำสั่งเลขที่ 1/2569 ให้พระภิกษุผู้ปรากฏในคลิป ซึ่งเป็นพระในสังกัดวัด ลาสิกขาภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมให้ออกจากวัดทันที
ล่าสุดวันนี้(11 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พยุหะคีรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง และมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ลงพื้นที่วัดเขาแก้วอีกครั้ง เพื่อเชิญตัวพระผู้ปรากฏในคลิปเข้าสอบสวน โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผู้ใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็กตีสุนัขชื่อ "ฮง" สุนัขพันธุ์บางแก้ว อายุ 4 เดือน จริง แต่ยืนยันว่าเป็นการตีเพื่อสั่งสอน หลังสุนัขขึ้นไปขับถ่ายบนที่นอน ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิวอตช์ด็อก ไทยแลนด์ ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ พร้อมนำสุนัข "ฮง" รวมถึงสุนัขและแมวอีกหลายตัวที่มีข้อมูลว่าอาจเคยถูกทำร้าย ออกจากวัดเพื่อตรวจร่างกายและตรวจสอบบาดแผล เพื่อนำผลตรวจไปใช้ประกอบสำนวนคดี
นายกมล ศรีชัยแสง อาสาสมัครมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นพบสุนัขชื่อ "ฮง" มีอาการหวาดกลัวผู้คนอย่างเห็นได้ชัด ขาหลังด้านขวาเดินผิดปกติ จึงเชื่อว่าน่าจะถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง ไม่ใช่เพียงการตีเพื่อสั่งสอนตามที่ผู้ต้องหาอ้างไว้ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งความ จะดำเนินการให้อดีตพระลงนามยกกรรมสิทธิ์สุนัขและแมวทั้ง 3 ตัวให้มูลนิธิรับไปดูแล พร้อมหาผู้รับเลี้ยงที่เหมาะสมต่อไป
พระลูกวัดหลายรูปให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า อดีตพระรายนี้เข้ามาบวชที่วัดได้ประมาณ 1 ปีเศษ มีพฤติกรรมค่อนข้างก้าวร้าวและอารมณ์แปรปรวน เมื่ออยู่ต่อหน้าคนทั่วไปจะมีท่าทีปกติ แต่เมื่ออยู่ภายในกุฏิมักตะโกนด่าทอและท้าทายพระรูปอื่นอยู่เป็นประจำ ขณะที่สุนัขชื่อ "ฮง" และแมวอีก 2 ตัว เป็นสัตว์ที่อดีตพระไปหามาเลี้ยงเอง
พระในวัดยังอ้างอีกว่า อดีตพระรายนี้มักนำสุนัขและแมวจรจัดที่มีรูปร่างสวยงามมาเลี้ยง แต่ภายหลังกลับมีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์เป็นประจำ จนสัตว์หลายตัวมีสภาพซูบผอมและบาดเจ็บ อีกทั้งยังมีหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ทำร้ายสุนัขจนเสียชีวิต 1 ตัว รวมทั้งคลิปเหตุการณ์ทำร้ายสัตว์ในวันและเวลาต่างกันรวม 9 คลิป อย่างไรก็ตาม พระภายในวัดส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ออกสื่อ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายหากอดีตพระรายดังกล่าวกลับมาก่อเหตุอีก
ร.ต.อ.วรวุฒิ แว่นแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.พยุหะคีรี เปิดเผยว่า หลังมีคำสั่งให้ลาสิกขา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวอดีตพระกานชนศิลป์ สนทอง อายุ 38 ปี มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายสุนัขจริง และยอมรับว่าในอดีตเคยต้องโทษจำคุกในคดีทำร้ายร่างกาย รวมถึงคดีเสพยาเสพติดมาก่อน
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งผลตรวจร่างกายสัตว์ คลิปวิดีโอ และพยานแวดล้อม เพื่อประกอบสำนวนดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป.