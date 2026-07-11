(คลิป)ชื่นชม ตร.เชียงใหม่! กล่อมหนุ่มไทใหญ่น้อยใจพ่อแม่จ่อโดดน้ำปิงซ้ำ พาเลี้ยงกาแฟกาดหลวงจนเปลี่ยนใจ

เชียงใหม่ - ชื่นชมตำรวจเชียงใหม่..กล่อมหนุ่มรุ่นชาวไทใหญ่น้อยใจพ่อแม่ไม่ให้ทำงาน จ่อโดดสะพานจันทร์สม ลงน้ำปิง ซ้ำรอบสอง ก่อนพาเลี้ยงกาแฟร้านใหญ่กาดหลวงจนเปลี่ยนใจแล้วให้ขึ้นรถกู้ภัยกลับ ขณะที่เจ้าของร้านฯสงสารรับปากหางานแม่กำปองให้ด้วย
วันนี้ (11 ก.ค.) เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่บริเวณสะพานจันทร์สม (ขัวแขก) สะพานข้ามแม่น้ำปิง กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเหตุชายวัยรุ่นพยายามจะกระโดดสะพานลงแม่น้ำปิง
เมื่อเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเยาวชนชายชาวไทใหญ่ อายุ 17 ปี กำลังอยู่ในอาการโศกเศร้า สอบถามเบื้องต้นทราบว่า น้อยใจที่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ออกไปทำงาน เนื่องจากเห็นว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์และยังเป็นเยาวชนอยู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้ใช้ความพยายามเข้าพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อสงบสติอารมณ์อยู่นาน จนกระทั่งเยาวชนชายคนดังกล่าวเริ่มมีท่าทีอ่อนลงและยอมเปลี่ยนใจ โดยได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า..อยากกินกาแฟใน "ร้านใหญ่ๆ"..เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เป็นโอกาสด้วยการพาเยาวชนชายคนนี้เดินทางไปยังร้านกาแฟขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในย่านตลาดวโรรส หรือ "กาดหลวง" พร้อมกับถามเพื่อสร้างรอยยิ้มและคลายความเครียดว่า.."ร้านนี้ใหญ่พอไหม"
เมื่อไปถึงร้านกาแฟและทางเจ้าของร้านได้ทราบถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น ก็เกิดความรู้สึกสงสารและเห็นใจเยาวชนชายคนดังกล่าว จึงได้มอบเงินให้เป็นขวัญถุงจำนวน 500 บาท พร้อมทั้งรับปากว่า..หากพร้อมทำงาน จะช่วยดูและประสานงานหาที่ทำงานในพื้นที่ "แม่กำปอง" ให้
ซึ่งทำให้เหตุการณ์ตึงเครียดจบลงด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำตัวเยาวชนชายส่งกลับที่พักอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เยาวชนชายรายนี้เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อประชดครอบครัวมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกในวันนี้