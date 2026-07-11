เปิดจุดเช็คอินใหม่ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด "น้ำตกตาหนึก" แอ่งรับน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาบรรทัด

ตราด - เปิดจุดเช็คอินใหม่ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด "น้ำตกตาหนึก" แอ่งรับน้ำธรรมชาติที่ไหลลงจากเทือกเขาบรรทัดในช่วงหน้าฝน อบต.คลองใหญ่ พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยชาวบ้าน-พ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้าและอาหารมาขายสร้างรายได้ช่วงด่านปิด
วันนี้ (11 ก.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณเชิงสะพานบ้านตาหนึก ถนนสุขุมวิท (กม.381-กม. 382 ) ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ว่าคึกคักเป็นอย่างมาก หลังนักท่องเที่ยวทั้งชาวบ้านในพื้นที่คลองใหญ่และต่างอำเภอ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด พากันเดินทางมาพักผ่อนและเล่นน้ำใน "น้ำตกตาหนึก" ซึ่ง อบต.คลองใหญ่ ได้พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นจุดเช็กอินใหม่ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
นายอาทร สุดบูรพา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บอกว่า "น้ำตกตาหนึก" เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องจากในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ไหลลงมาจนกลายเป็นน้ำตก 3 ชั้น และแอ่งน้ำธรรมชาติ บริเวณด้านล่างซึ่งเป็นที่ดินของแขวงทางหลวงตราด เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
เนื่องจากอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ และสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย และปัจจุยันยังมีพ่อค้าแม่ค้า พากันนำอาหารมาวางขายสร้างรายได้เสริมหลังด่านชายแดนบ้านหาดเล็กปิด ตามมาตรการด้านความมั่นคง
" หลังเปิดให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เพียง 2-3 สัปดาห์ ก็พบว่ามีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงเล่นน้ำตกแห่งนี้แล้สมากกว่า 2, 000 คน" นายก อบต.คลองใหญ่ กล่าว
ด้าน นายธนกร ประสิทธิเวช เลขานุการ นายกอบต.คลองใหญ่ ที่ได้เดินทางลงตรวจสอบพื้นที่ เผยว่า อบต.คลองใหญ่ เตรียมที่จะนำทุ่นลอยจำนวน 2 ตัว พร้อมเชือกมาผูกให้นักท่องเที่ยวจับ เพื่อลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น รวมทั้งยังจะติดตั้งกล้องวงจรปิด มาดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
และหลังจากนี้จะได้ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
" น้ำตกตาหนึก มีมาตั้งแต่เกิดแล้วและเป็นน้ำตกที่เด็กๆ ชอบมาเล่นน้ำกัน ซึ่ง น้ำตกตาหนึก ถือเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ไม่มีน้ำตลอดทั้งปี แต่จะมีเฉพาะในช่วงฝนตกตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.ที่จะมีน้ำไหลจากเขามายังคลองตาหนึก ที่มีอ่างขนาดเล็กรองรับ และแขวงทางหลวงตราด ได้ทำเป็นฝายน้ำล้น จนกลายเป็นที่เล่นน้ำของนักท่องเที่ยว"
สำหรับ น้ำตกตาหนึก ชั้นบนสุดมีความลึกประมาณ 80-170 เซ็นติเมตร ส่วนน้ำตกชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่ของเอกชนแต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปเล่นน้ำได้
ขณะที่ นางจิต ไชยวิศาล แม่ค้าขายอาหารบริเวณน้ำตกตาหนึก เผยว่า หลังด่านการค้าชายแดนปิด ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้เป็นจำนวนมาก กระทั่งมีการพัฒนา "น้ำตกตาหนึก" จึงตัดสินใจนำสินค้ามาขาย และก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
" ขอบคุณ นายก อบต.คลองใหญ่ และเลขานุการนายกฯ ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ค้า และยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจนประสบความสำเร็จ ซึ่งการมาใช้สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องค้าขายแบบเช้าไปเย็นกลับเท่านั้น" นางจิต กล่าว