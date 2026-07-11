น้ำป่าทะลัก “น้ำตกจ๊อกกระดิ่น” น้ำขุ่นไหลเชี่ยว อุทยานฯ เตือนงดเล่นน้ำ แนะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

กาญจนบุรี - ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่งผลน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำขุ่นและไหลเชี่ยว อุทยานฯ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ พร้อมติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด หลังจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มช่วง 10-15 ก.ค.นี้
วันนี้ (11 ก.ค.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผยว่า นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2569 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลาง รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตลอดทั้งวันและคืน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกลางหุบเขา ส่งผลให้น้ำมีสีขุ่นและกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไม่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ แม้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมธรรมชาติและทัศนียภาพโดยรอบได้
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่มีแผนเดินทางมายังน้ำตกจ๊อกกระดิ่น ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำยังคงไหลแรงและมีความขุ่น พร้อมขอความร่วมมือติดตามประกาศแจ้งเตือนจากอุทยานฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ หากสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบต่อไป.