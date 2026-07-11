อึ้ง! ครูบึงราชนกพบลูกศิษย์ 9 ขวบจนสุด ไม่มีแม้ข้าวสารกรอกหม้อ ข้าวเช้าไม่มีกินต้องรอมื้อกลางวันโรงเรียนแทน

พิษณุโลก - ครูบึงราชนก วังทอง เมืองสองแควพิด’โลก เห็นแล้วอึ้ง งบ ศธ.ปีละหลายแสนล้าน แต่ต้องขอผู้ใหญ่ใจดีช่วยด่วน.. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก พบศิษย์วัย 9 ขวบ นร.ชั้น ป.3 จนสุดในโรงเรียน บางวันไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ-มื้อเช้าไม่ได้กินต้องรอกินรวมมื้อกลางวันจากโรงเรียนแทนจนร่างกายโตต่ำเกณฑ์ บ้านสร้างไม่เสร็จ อยู่กัน 8 ชีวิต เป็นเด็กเล็ก-วัยเรียน 4 สุขภาพหลุดมาตรฐานหมด
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ครูโรงเรียนบึงราชนก ต.วังทอง อ.วังทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ด.ช.วัชรวีร์ วสันต์ชื่นโชคชัย (น้องเหนือ) อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงราชนก อยู่บ้านเลขที่ 413/2 หมู่ 6 ตำบลวังทอง อ.วังทอง ซึ่งมีฐานะยากจนที่สุดของโรงเรียนบึงราชนก
พบลักษณะเป็นบ้านปูนยังก่อสร้างไม่เสร็จ สภาพห้องน้ำไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกสุขลักษณะ เรื่องอาหารการกินบางวันข้าวสารก้นถังยังไม่มีจะหุงกิน
นายจตุพล ซึ่งเป็นครูประจำชั้นของน้องเหนือ กล่าวว่า ด้วยสังเกตเห็นน้องเหนือเป็นเด็กที่เจริญโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สอบถามก็พบว่าที่บ้านไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ และไม่มีเงินมาโรงเรียน ทำให้ช่วงเช้าไม่ได้กินข้าว และรออาหารมื้อกลางวันของโรงเรียนประทังชีวิต
และเมื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน ก็พบว่าครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง บ้านของน้องเหนือ อาศัยกันอยู่ 8 คน แต่มีเด็กวัยเรียน 4 คน ซึ่งทุกคนการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหมด สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสร้างไม่เสร็จ พอบังลมบังแดดได้ ห้องน้ำเป็นอิฐบล็อกก่อสูงประมาณ 1 เมตร ไม่มีประตู-ไม่มีหลังคา ตนในฐานะเป็นครูเห็นแล้วไม่สบายใจ จึงขอวอนหน่วยงานราชการหรือผู้ใจบุญช่วยเหลือให้โอกาสน้องเหนือด้วย
นายจตุพลกล่าวอีกว่า น้องเหนือเป็นเด็กเรียนดี อัธยาศัยดี ช่วยเหลืองานของโรงเรียน และ คุณครูมาโดยตลอด แม้กระทั่งโครงการออมทรัพย์ของนักเรียน น้องเหนือแทบไม่มีเงินติดตัว แต่เมื่อมีเงินก็มาร่วมโครงการของโรงเรียน ปัจจุบันมีเงินในบัญชีเพียง 252 บาท เปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่นมีเงินฝากกว่า 8,000 บาท จึงอยากให้น้องเหนือได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อให้น้องเหนือโตไปมีอนาคต ดูแลตัวเองและครอบครัวได้
หากผู้ใจบุญจะเข้าช่วยเหลือ เด็กชายวัชรวีร์ วสันต์ชื่นโชคชัย (น้องเหนือ) อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงราชนก สามารถติดต่อผ่านคุณครูจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2399-8662 หรือบัญชีธนาคารออมสิน สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 020487058925 ชื่อบัญชี นางรุ่งทิพย์ ภู่เพียร หรือ นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ หรือ เด็กชายวัชรวีร์ วสันต์ชื่นโชคชัย