‘ครูกาหลง’ ร้องถึง ก.ยุติธรรม-ขอ ตร.คุ้มครอง เชื่อปมไม่เซ็นรับเมนูอาหารเด็ก นร.พะเยา ทำโดนไล่ซ้ำ

พะเยา/กรุงเทพฯ - “ครูกาหลง” ครูนักร้องเรียนที่เดินหน้าตรวจสอบงบอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนฯเวียงแก่น เชียงราย ตั้งแต่ปี 61 จนถูกสอบวินัย-งดขั้นเงินเดือน พอย้ายไป “ภูซาง พะเยา” ไม่เซ็นรับเมนูอาหารกลางวัน นร. ถูกมองจ้องจับผิด-สร้างรอยร้าว โดนขูดรถ-ปาหิน ก่อนถูกรวมตัวไล่ ร้อง ก.ยุติธรรม-ขอ ตร.คุ้มครอง
นางกาหลง จบศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ที่กรุงเทพฯ สุดสัปดาห์นี้ หลังถูกกลุ่มชาวบ้านประมาณ 40-50 คนในพื้นที่ ต.เชียงแรง พากันไปถือป้ายไล่พ้นจากโรงเรียนหลังจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถทำงานเข้ากับคนอื่นได้ สร้างความแตกแยก ฯลฯ
ขณะที่ครูกาหลงแจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานว่า สาเหตุที่ถูกขับไล่เพราะไม่ยอมลงนามตรวจรับเมนูอาหารที่มีผู้จัดทำหลายครั้ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กในความดูแล รวมถึงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เห็นว่าควรตรวจสอบ จนถูกมองว่าจ้องจับผิด-ถูกโกรธเคือง นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องยังเคยเป็นญาติกับผู้บริหารโรงเรียนที่ตนเคยสังกัดในพื้นที่ จ.เชียงราย และตนเคยร้องเรียนเรื่องอาหารกลางวันเช่นกัน
การพาชาวบ้านไปขับไล่ตนดังกล่าวมีการถือป้ายและมีข่าวออกไป หลายแห่งพาดหัวด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ตนเคยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ภูซาง ให้ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเห็นว่าได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จากเหตุการณ์ดังกล่าวตนประสงค์ขอให้สำนักงานคุ้มครองพยานได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แวะเวียนไปตรวจเยี่ยมที่บ้านและที่ทำงาน ตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในระหว่างที่ตนอยู่ในพื้นที่ด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อปี 2561 ครูกาหลงเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ป.ป.ช.เรื่องการทุจริตงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน, งบประมาณอาหารกลางวัน, งบประมาณซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อครั้งยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ต่อมาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกงดขั้นเงินเดือน จึงขอย้ายไปอยู่ที่อื่นและถูกส่งไปสอนที่โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง แต่ก็เกิดเหตุการณ์รถยนต์ถูกขูด ถูกขว้างปาด้วยก้อนหิน จนเจ้าตัวเคยขอย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นใน จ.พะเยา รวมทั้งเคยขอย้ายไปอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมของสามีที่ จ.กำแพงเพชร มาแล้ว
กระทั่งล่าสุดเกิดกรณีอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงและมีชาวบ้านออกมาขับไล่จนเจ้าตัวต้องไปแจ้งความต่อตำรวจและร้องต่อสำนักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ถึงกรุงเทพฯ