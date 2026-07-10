ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลพบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และครบ 360 ปี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดกิจกรรม "ยามอาทิตย์สิ้นแสง ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (After the Last Light)" ถ่ายทอดความงดงามของประวัติศาสตร์ผ่านแสง สี ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569
วันนี้ (10 ก.ค.) นายทศพร ศรีสมาน รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีจุดโคมปูระทีป อันเป็นสัญลักษณ์ของการนำแสงสว่างกลับคืนสู่พระราชวังแห่งนี้ เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนนำโคมที่จุดแล้วไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ตึกพระเจ้าเหา ซึ่งเป็นหอพระประจำพระราชวังในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในพระราชวังยามค่ำคืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการสาธิตงานช่างไทยจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้แก่ การแสดงโขน และการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชุด "ยามอาทิตย์สิ้นแสง (After the Last Light)" ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานครั้งนี้
สำหรับงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และครบรอบ 360 ปี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของพระราชวังเมืองละโว้ในมิติแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวยามค่ำคืน.