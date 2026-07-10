xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และครบ 360 ปี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดกิจกรรม "ยามอาทิตย์สิ้นแสง ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (After the Last Light)" ถ่ายทอดความงดงามของประวัติศาสตร์ผ่านแสง สี ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569

วันนี้ (10 ก.ค.) นายทศพร ศรีสมาน รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีจุดโคมปูระทีป อันเป็นสัญลักษณ์ของการนำแสงสว่างกลับคืนสู่พระราชวังแห่งนี้ เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนนำโคมที่จุดแล้วไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ตึกพระเจ้าเหา ซึ่งเป็นหอพระประจำพระราชวังในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในพระราชวังยามค่ำคืน

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการสาธิตงานช่างไทยจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้แก่ การแสดงโขน และการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชุด "ยามอาทิตย์สิ้นแสง (After the Last Light)" ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานครั้งนี้

สำหรับงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และครบรอบ 360 ปี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของพระราชวังเมืองละโว้ในมิติแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวยามค่ำคืน.










ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรีจัดงานรำลึก 360 ปีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดม่าน "After the Last Light" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
+1