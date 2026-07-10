สมุทรสงครามทุ่มจัดมหกรรมค่ายบางกุ้ง 6-8 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวทะลุ 1 หมื่นคน ปั้นเทศกาลประจำปี

สมุทรสงคราม - อบจ.สมุทรสงคราม เตรียมยกระดับ "มหกรรมแสง สี เสียง แห่งเอกราช วีรกรรมกู้ชาติ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายบางกุ้ง" จัดยิ่งใหญ่ 6-8 พฤศจิกายน 2569 ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คน พร้อมผลักดันเป็นเทศกาลประจำปี สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
นายเจษฏา ญาณประภาศิริ หรือ "นายกกอล์ฟ" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า อบจ.เตรียมยกระดับการจัดงาน "มหกรรมแสง สี เสียง แห่งเอกราช วีรกรรมกู้ชาติ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายบางกุ้ง" ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569 ณ ค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที ภายใต้แนวคิดถ่ายทอดเรื่องราวการกอบกู้เอกราชของชาติผ่านการแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมย้อนยุค เพื่อผลักดันค่ายบางกุ้งสู่แลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศ
นายเจษฏา กล่าวว่า ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลเพื่อกอบกู้เอกราช ก่อนสถาปนากรุงธนบุรี อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดบางกุ้ง ซึ่งมี "โบสถ์ปรกโพธิ์" อันโดดเด่นด้วยรากไม้จากต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง ปกคลุมตัวอาคาร จนได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ภายในงานจะมีการจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของค่ายบางกุ้งอย่างสมจริง พร้อมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและแสดงมวยไทย ตลาดย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหารและสินค้าชุมชน รวมถึงบริการเช่าชุดไทยและชุดนักรบโบราณ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนอดีตอย่างใกล้ชิด
นายก อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องการยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์ในพื้นที่อย่างคึกคัก
นอกจากนี้ อบจ.ยังมีแผนเชื่อมโยงการจัดงานกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามากว่า 5,000 คน พร้อมจัดรถรับ-ส่งอำนวยความสะดวก เชิญชวนให้ร่วมเที่ยวชมงานหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนในวงกว้าง
นายเจษฏา ย้ำว่า เป้าหมายสำคัญคือการผลักดันให้งานค่ายบางกุ้งก้าวสู่การเป็น "เทศกาลประจำปี" ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอคอย ควบคู่กับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน.