บ้านโป่งผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-ชุมชน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาตะครอง สร้างฝายชะลอน้ำ 30 แห่ง ปลูกป่าคืนความอุดมสมบูรณ์.

ราชบุรี - อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการ “รักษ์ภูผามหานที” เดินหน้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำอุทยานเขาตะครอง ผนึกภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ 30 แห่ง พร้อมปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการพังทลายของหน้าดิน มุ่งสู่การพัฒนาป่าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
วันนี้ (10 ก.ค.) ที่อุทยานเขาตะครอง หมู่ 18 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “รักษ์ภูผามหานที” โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ
ภายในงานมี นางสาวอุบลรัตน์ อุ่นเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นายอภิชาต ประสิทธิมาภรณ์ ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัทเอสซีจีพี บ้านโป่ง กล่าวว่า โครงการ “รักษ์ภูผามหานที” มีเป้าหมายฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามวัฏจักรธรรมชาติ ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ลดการพังทลายของหน้าดิน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
ทั้งนี้ อุทยานเขาตะครองถือเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญของอำเภอบ้านโป่ง เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหาร และทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ พร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ร่มรื่น สวยงาม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
สำหรับปี 2569 โครงการมีแผนก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองขาม จำนวน 30 ฝาย ควบคู่กับการปลูกต้นไม้ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายป่าชุมชนและจิตอาสาจำนวนมาก เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมส่งต่อเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป.