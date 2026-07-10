“หมูเด้ง” ฉลองครบ 2 ขวบสุดยิ่งใหญ่! เขาเขียวทุ่ม 75 ล้าน ผุด “Hippo Village” แลนด์มาร์กใหม่ เปิดสร้างปี 2570

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดครบ 2 ขวบ “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการ “Hippo Village” หรือหมู่บ้านฮิปโป วงเงิน 75 ล้านบาท เตรียมก่อสร้างในปี 2570 ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย
วันนี้ ( 10 ก.ค.) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Happy เด้ง Day ฉลองวันเกิดหมูเด้ง 2 ขวบ” ณ ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวต้อนรับ และนางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและมอบเค้กวันเกิดที่ตกแต่งด้วยผักและผลไม้นานาชนิดให้กับ “หมูเด้ง” ภายในส่วนจัดแสดง สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีนิทรรศการและแกลเลอรีภาพของหมูเด้ง ขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์เพื่อนหมูเด้ง รวมถึงบูธให้แฟนคลับร่วมเขียนคำอวยพรวันเกิด
นายบุญชอบ กล่าวว่า “หมูเด้ง” ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็น Soft Power ของประเทศไทยอย่างแท้จริง สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้กลับคืนสู่งานอนุรักษ์สัตว์ป่าขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมกันนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ประกาศเดินหน้าโครงการ “Hippo Village” หรือหมู่บ้านฮิปโป ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 75 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในปี 2570 เพื่อพัฒนาส่วนจัดแสดงและพื้นที่เพาะเลี้ยงฮิปโปโปเตมัสแคระและฮิปโปโปเตมัสให้มีความเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และมาตรฐานสวนสัตว์สากล
โครงการดังกล่าวจะออกแบบภายใต้แนวคิด Nature-Based Design จำลองสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ ควบคู่กับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นอกจากจะเป็นบ้านหลังใหม่ของ “หมูเด้ง” และฮิปโปตัวอื่น ๆ แล้ว “Hippo Village” ยังถูกวางให้เป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย