“นายกเล็กวิเชียรบุรี”ยังเข้าทำงานปกติ หลังเพจดังปูดชื่อส่อพัวพันคดีโกงสอบท้องถิ่น

เพชรบูรณ์ – “นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี” ยังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หลังเพจดังปูดชื่อส่อพัวพันคดีโกงสอบท้องถิ่น และเข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่ชาวบ้านจับตาความคืบหน้าคดี ยันการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่เลื่อนรับสมัครแล้ว 2 รอบ
คดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ซึ่งมีการประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท และมีชื่อข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งประเทศนั้น
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี และ นางสาวสุนี มังคลารัตนศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมที่ ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี เมื่อ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ซึ่งมีรายงานข่าวระบุว่า เดิมกำหนดใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่สอบข้อเท็จจริง แต่ได้เปลี่ยนมายังที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อลดผลกระทบจากการติดตามของสื่อมวลชน และเอื้อต่อการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังเพจชมรม STRONG แห่งประเทศไทยเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีชื่อของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรวมอยู่ด้วย ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในพื้นที่ และหลายฝ่ายจับตาการดำเนินการของจังหวัดอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม การเรียกผู้บริหารเทศบาลเข้าให้ถ้อยคำครั้งนี้ ยังเป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพื่อเสนอผลให้ผู้ว่าฯพิจารณา หรือส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบสำนวน
ขณะที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้ร้องขอให้จังหวัดดำเนินการดังกล่าวโดยตรง และยังไม่มีการชี้มูลความผิดแต่อย่างใด ตามหลักกฎหมาย ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด และยังมีสิทธิ์ชี้แจงข้อกล่าวหา รวมทั้งนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าข้าราชการบรรจุใหม่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ต่างให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว
ล่าสุด วันนี้(10 ก.ค.) แหล่งข่าวรายงานว่า นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรียังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเทศบาลตามปกติ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายถึงช่วงบ่ายเป็นไปอย่างเงียบสงบ ไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ
ขณะที่แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า นายหน้าบางส่วนมีความพยายามทยอยคืนเงินให้ผู้ที่เคยจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่าน พร้อมอ้างว่า "เดี๋ยวเรื่องก็จะเงียบไปเอง"
ขณะที่ ชาวบ้านยังจับตาการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 18 ตำแหน่ง 21 อัตรา ซึ่งเทศบาลได้ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครเป็นครั้งที่ 2 จากเดือนกรกฎาคมออกไปเป็นเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อมาตรการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในกระบวนการสรรหาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น