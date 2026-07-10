ห้วยเขย่งปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่! เตรียมจัดวิ่งครอสคันทรี่สู่ “บ้านเตาถ่าน” ดันจากทางผ่านสู่จุดหมายท่องเที่ยว

กาญจนบุรี – ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ เตรียมก้าวสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด หลังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จับมือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เดินหน้ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พร้อมเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งครอสคันทรี่ (Cross Country) เปิดเส้นทาง Unseen สู่ “บ้านเตาถ่าน” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน
นายกฤษณะ ใจงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลห้วยเขย่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นหลายแห่ง อาทิ ลานกางเต็นท์วังปะโท่ ค้างคาวคุณกิตติ พุปูราชินี (ปูสามสี) บึงน้ำทิพย์ ไม้ยักษ์ ถ้ำ 28 น้ำตกโป่งกระดังงา ฟอสซิลหอยอายุ 280 ล้านปี พุหนองปลิง และโป่งพุร้อน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลและเส้นทางได้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
นายกฤษณะกล่าวว่า ภายหลังการปรับแผนระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณเพื่อรองรับการบำรุงรักษาเขื่อนครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง จนทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเตาถ่านปรากฏภูมิทัศน์ที่สวยงามและแปลกตา กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก จนกลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมของจังหวัดกาญจนบุรี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยเขย่ง ได้ร่วมต้อนรับ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งติดตามโครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง
หนึ่งในแผนสำคัญคือการผลักดันการแข่งขันวิ่งครอสคันทรี่ระดับประเทศ โดยใช้เส้นทางธรรมชาติสู่ “บ้านเตาถ่าน” เป็นไฮไลต์สำคัญ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชน คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้วยเขย่งจาก “ทางผ่าน” ให้กลายเป็น “จุดหมายปลายทาง” ของนักท่องเที่ยว
ด้าน นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง มีระยะทางประมาณ 530 เมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในมีจุดเรียนรู้รวม 18 จุด ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ และระบบนิเวศที่สำคัญ เช่น บ้านของจิ้งจกน้ำ กล้วยไม้ป่า เตยใหญ่ เฟิร์น และสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ พร้อมวางแนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของตำบลห้วยเขย่ง สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิให้เติบโตอย่างยั่งยืน