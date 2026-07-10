อบต.เขาคันทรงลุยตรวจร้านค้าต่างด้าว หลังชาวบ้านร้องเรียน สั่งปิดร้านไร้เอกสาร ย้ำพบผิดดำเนินคดีถึงที่สุด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อบต.เขาคันทรง จ.ชลบุรี สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าของแรงงานข้ามชาติ หลังมีข้อร้องเรียนผ่านโซเชียล พบลูกจ้างต่างด้าวหลายรายไม่สามารถแสดงเอกสารได้ ขณะที่ร้านอาหารเมียนมา 2 รายไม่มีเอกสาร สั่งปิดร้านทันที พร้อมย้ำหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีทั้งผู้ประกอบการและนายจ้าง
บ่ายวันนี้ ( 10 ก.ค.) นายธีรพันธ์ เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ พิมาพันธ์ศรี รองนายก อบต.เขาคันทรง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีแรงงานข้ามชาติเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง
การตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีแรงงานชาวเมียนมาประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งอาจเข้าข่ายการประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากยังไม่พบความผิดชัดเจน จะมีการตักเตือนและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
นายธีรพันธ์ กล่าวว่า ปัญหาร้านค้าของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักพบในบริเวณที่มีแคมป์คนงาน โดยเฉพาะแคมป์แรงงานชาวเมียนมา ขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่มีแคมป์คนงาน รวมถึงตลาดทั่วไปในตำบลเขาคันทรง ยังไม่พบปัญหาการเปิดร้านค้าของแรงงานต่างด้าวอย่างแพร่หลาย
ทั้งนี้ อบต.เขาคันทรงไม่นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนของประชาชน เมื่อได้รับข้อมูลจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพคนไทย หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
จากการตรวจสอบบริเวณหมู่ 10 พบร้านค้าริมถนนประมาณ 10 ร้าน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผักสด เนื้อหมู เครื่องปรุงอาหาร และสินค้าอุปโภคอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังพบร้านจำหน่ายอาหารเมียนมาที่ไม่มีการแสดงฉลากหรือเครื่องหมายรับรองที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จึงประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ยังพบผู้จำหน่ายสินค้าชาวกัมพูชาประมาณ 4 ราย โดยทั้งหมดให้ข้อมูลว่าเป็นลูกจ้าง และมีนายจ้างเป็นคนไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อพูดคุยกับนายจ้างทางโทรศัพท์ ซึ่งอ้างว่าเอกสารการอนุญาตอยู่กับลูกจ้าง แต่เมื่อตรวจสอบ ลูกจ้างไม่สามารถแสดงเอกสารได้ จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังพบผู้จำหน่ายอาหารชาวเมียนมาอีก 2 ราย ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับเจ้าหน้าที่ได้ และไม่สามารถแสดงเอกสารอนุญาตที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งให้ปิดร้านและระงับการจำหน่ายสินค้าไว้ก่อน จนกว่าจะสามารถนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการทุกรายว่า การเปิดร้านค้าจะต้องมีใบอนุญาตและเอกสารที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน พร้อมทั้งจะตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของผู้ประกอบการ นายจ้าง และการอนุญาตประกอบกิจการ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงาน หรือการเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย และจะลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป.
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