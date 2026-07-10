ปกครองจันทบุรี บุกทลายเครือข่ายไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์บำรุงผมเถื่อน ยึดสินค้ากว่า 5 ล้านบาท

จันทบุรี – ฝ่ายปกครองจันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยบุกค้นบ้านและโกดังเก็บสินค้าใน อ.สอยดาว หลังพบการไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเถื่อนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซ้ำช้แรงงานต่างด้าวการดำเนินงาน ยึดสินค้ากว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ ( 10 ก.ค.) นายรภัทร กิจกาญจน์ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด, ศุลกากร, สาธารณสุขจังหวัด,ตำรวจ สภ.สะตอน ,ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ,ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ,ฝ่ายปกครองอำเภอสอยดาว และเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (CIB) เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 315 ม. 1 ต.สะตอน อ.สอยดาว ซึ่งเปิดเป็นร้านทำผมและสถานที่ไลฟ์สดจำหน่ายสินค้า
การบุกตรวจค้นดังกล่าวเป็นผลจากการสืบสวนจนทราบว่า ร้านดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ไลฟ์สดขายสินค้าเกือบทุกวันในช่วงเวลา 10.00–12.00 น. โดยจะมีแรงงานต่างด้าวทำหน้าที่จัดเตรียมและแพ็กสินค้า
อีกทั้งเมื่อเดือน พ.ค.2569 ที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี เคยจับกุมแรงงานชาวกัมพูชา 2 รายที่ทำงานในสถานที่แห่งนี้และได้ดำเนินการผลักดันกลับประเทศ แต่กลับพบว่าบุคคลรายดังกล่าวได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งและทำงานเป็นลูกจ้างของร้านดังกล่าว
ทั้งนี้ระหว่างการตรวจค้นได้มีชายอายุ 29 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการและอ้างว่าสินค้าที่นำมาไลฟ์ขายทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงเส้นผม รวมถึงอุปกรณ์เสริมสวย เช่น เครื่องหนีบผมและไดร์เป่าผม มีมูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งทางร้านได้เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ ต.สะตอน มานาน 8 ปี และเพิ่งขยายการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ประมาณ 2 ปี
โดยเจ้าของกิจการรายนี้ยังยอมรับว่า ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 แต่ยืนยันว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องผ่านบริษัทชิปปิ้ง และพร้อมที่จะนำเอกสารหลักฐานการนำเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในภายหลัง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบโกดังอีก 3 แห่งในพื้นที่ ม. 5 บ้านสวนส้ม ซึ่งอยู่ห่างจากหน้าร้านทำผมดังกล่าวประมาณ 500 เมตร พบโกดังแห่งแรกใช้เก็บผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ส่วนโกดังแห่งที่สองใช้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องหนีบผมและไดร์เป่าผม และโกดังแห่งที่สาม ใช้เก็บอุปกรณ์สำหรับทำเคมีผมและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีฉลากเป็นภาษาจีน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าสินค้า การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ เป็นสืบเนื่องจากที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี) ว่ามีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์ไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าผ่านบัญชี TikTok โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์บำรุงเส้นผม ประเภทครีมยืดผม เคราตินเหลว แบรนด์ดังรวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุขวดแบ่งชนิดใส
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าผลิตภัณฑ์บางรายการไม่ปรากฏเลขทะเบียนจดแจ้ง หรือมีการแสดงฉลากภาษาไทยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขออำนาจศาลออกหมายค้นดังกล่าว