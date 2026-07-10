(คลิป)แตกตื่นกันทั่ว!แผ่นดินไหวเขย่าดอกคำใต้ แรงระดับ 2.4 ลึกแค่ 1 กม.

พะเยา - แผ่นดินไหว 2.4 เขย่าดอกคำใต้ ชาวบ้านรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ ผู้ว่าฯ สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ยังไม่พบความเสียหาย
วันนี้(10 ก.ค.)กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายง่นว่า เมื่อเวลา 15.05 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลสว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ระดับความลึกประมาณ 1 กิโลเมตร ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือโครงสร้างพื้นฐาน
หลังเกิดเหตุ นางสาวอรอาภา โลห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้สำนักงาน ปภ.พะเยา ประสานอำเภอดอกคำใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
เบื้องต้น พบว่าประชาชนหลายรายสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เหตุการณ์ได้ยุติลงอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขณะที่หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านธรณีวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ปภ.พะเยา ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก หากเกิดแรงสั่นสะเทือนในระยะต่อไป ให้ตั้งสติ ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน และหากพบรอยร้าวหรือความเสียหายที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยทันที