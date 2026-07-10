ท่าเรือแหลมฉบังเดินหน้าปีที่ 14 มอบงบ 3.15 ล้านบาท จ้างครูอังกฤษ ยกระดับเยาวชน 7 โรงเรียนรอบท่าเรือ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทลฉ.มอบงบสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ครอบคลุม 7 โรงเรียนใน 3 เทศบาล จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 9 อัตรา พร้อมเดินหน้าทุนการศึกษาและทุน “คนดีลูกน้ำเค็ม” สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนใน 39 ชุมชน
วันนี้ (10 ก.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอกปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน และผู้นำชุมชนเข้าร่วม ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
นางสิริมา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนการจัดหาครูชาวต่างชาติ (Non-Native English Teachers) เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูไทยในพื้นที่ให้สามารถต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปีงบประมาณ 2569 ท่าเรือแหลมฉบังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวม 3,150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 เทศบาล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง และเทศบาลนครแหลมฉบัง สนับสนุนอัตราจ้างครูภาษาอังกฤษจำนวน 9 อัตรา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในชุมชนรอบท่าเรือ
นางสิริมา กล่าวอีกว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษาลำดับแรกของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่ชุมชนรอบท่าเรือมีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษน้อยกว่าโรงเรียนในเขตเมือง จึงมุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอด ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษและสามารถคว้ารางวัล สร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุน “คนดีลูกน้ำเค็ม” สำหรับเยาวชนใน 39 ชุมชนรอบท่าเรือ โดยเพิ่มการสนับสนุนจากชุมชนละ 5 ทุน เป็น 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โครงการจ้างครูภาษาอังกฤษยังคงได้รับการอนุมัติและสนับสนุนจากคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานด้าน CSR โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการเติบโตของท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน.