ชวนชม “เทียนหอมเรืองแสง” หนึ่งเดียวในโลก ร่วมโชว์งานแห่เทียนพรรษาปี 2569

อุบลราชธานี-ชาวอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมใจทำต้นเทียมหอมเรืองแสง เผยเป็นแห่งเดียวในโลก ใช้เทคนิคผสมสีเรืองแสงลงในเนื้อเทียนหอม ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์จ.อุบลราชธานี ผ่านงานศิลป์อย่างงดงาม จัดแสดงในขบวนเทียนหอมเรืองแสง งานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2569 ระหว่างวันที่
31 กรกฎาคม – 1สิงหาคมนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวชุมชนอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดทำต้นเทียมหอมเรืองแสง ซึ่งทำเพียงแห่งเดียวในโลก เพื่อเข้าร่วมเฉลิมฉลอง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2569 ด้วยการเปิดตัว “ขบวนเทียนหอมเรืองแสง” ภายใต้แนวคิด “อุบลราชธานีศรีศิลป์” ผลงานความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
นางสาวชาลิดา พูลทรัพย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม เปิดเผยว่า นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ได้ร่วมกับโรงแรมสุนีย์แกรนด์ เครือก้าวหน้ากรุ๊ป บริษัท รวมสินไทย แทรกเตอร์ (ยันม่าอุบลฯ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สร้างสรรค์ขบวนเทียนหอมเรืองแสง เพื่อเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ สำคัญของงานแห่เทียนพรรษาปีนี้
ความโดดเด่นของขบวนอยู่ที่ตัวรถต้นเทียนขนาด 5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมเป็นผู้ออกแบบและรังสรรค์ โดยใช้เทคนิคผสมสีเรืองแสงลงในเนื้อเทียนหอม ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านงานศิลป์อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปง วัดป่าใหญ่, ธรรมมาสน์สิงห์และเทินบุษบก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อำเภอเขื่องใน,
น้องเหรา วัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ, ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร, ฮูปแต้มจากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม รวมถึงดอกไม้นามพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้ง 5 ชนิด
นางสาวชาลิดา กล่าวต่อว่าจุดเด่นที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ “ขบวนเทียนหอม” ที่ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งขบวน สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ผสานทั้งแสง สี ศิลปะ และกลิ่นหอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ ขบวนยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท รวมสินไทย แทรกเตอร์ (ยันม่าอุบลฯ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “อุบลราชธานี ศรีศิลป์” เพื่อเติมเต็มความยิ่งใหญ่ของขบวนและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สำหรับการแสดงขบวนเทียนหอมเรืองแสง มีกำหนดจัดทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ระหว่างวันที่ 29–30 กรกฎาคม 2569 ในขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน และวันที่ 31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2569 ในงานวันไหลแห่เทียนพรรษา
ททท. สำนักงานอุบลราชธานี เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้ก้าวสู่มิติใหม่ สร้างคุณค่าให้มรดกวัฒนธรรมของจังหวัด เพิ่มวันพักแรมของนักท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอุบลราชธานีให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งศิลปะ ศรัทธา และวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก