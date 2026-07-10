พม.มุกดาหารเดินหน้าคุ้มครองเด็กพิเศษ 11ปี เยียวยาญาติพระสงฆ์ที่มรณภาพและบาดเจ็บ

มุกดาหาร- พม.มุกดาหาร เดินหน้าคุ้มครองเด็กชายออทิสติก อายุ 11 ปีและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถชนคณะพระธุดงค์ พร้อมประสานช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียทุกด้าน โดยทายาทพระสงฆ์ที่มรณภาพได้รับเงินเยียวยาทดแทนรูปละ 300,000 บาท และยังมีพระสงฆ์นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 8 รูป
วันนี้(10 ก.ค.) นางยุพิน ใคลพิมาย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปี ขับรถยนต์กระบะชนคณะพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพมีมติให้เด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง พร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการประเมินอาการโดยทีมแพทย์เป็นลำดับแรก
ขณะเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสภาพจิตใจของครอบครัวเด็ก รวมถึงสภาพแวดล้อมและความพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของพระที่มรณภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระแต่ละรูป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น พร้อมติดตามพระสงฆ์ที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงประสานญาติให้เดินทางมาเยี่ยมและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
ด้านการเยียวยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดมุกดาหาร มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง 10 รูป อัตรารูปละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย
นอกจากนี้ ทายาทของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง 10 รูป ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รายละ 500,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การเยียวยาผู้สูญเสียในครั้งนี้เป็นการดำเนินการควบคู่กันจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด..