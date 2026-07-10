กองทัพบก รับตัว 79 คนไทยเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์กัมพูชา พบ 5 คนโยง 20 คดี

สระแก้ว- กองทัพบก สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รับตัว 79 คนไทยถูกทางการกัมพูชาส่งกลับประเทศ หลังปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งกัมพูชา พบ 5 คนโยง 20 คดี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 10 ก.ค.) พ.อ. พิทยา โกมลแมน รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก ในฐานะผู้แทนกองทัพบก ได้ลงพื้นที่กองกำลังบูรพา เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับตัวคนไทยทั้ง 79 คน ซึ่งถูกทางการกัมพูชาส่งตัวกลับประเทศไทย หลังถูกจับกุมจากปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์ในประเทศกัมพูชา
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ กองกำลังบูรพา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำรวจสอบสวนกลาง กองร้อยทหารพรานที่ 1201 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (พม.) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ถูกส่งกลับทั้ง 79 คน แบ่งเป็น ชาย 45 คน และหญิง 34 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเดินทาง การยืนยันตัวบุคคล การบันทึกลายนิ้วมือและข้อมูลประจำตัว การตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการซักถามข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเชิงลึกตาม National Referral Mechanism (NRM) กลไก NRM ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศไทย นำมาใช้เพื่อคัดกรองบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การหลอกลวงให้ทำงานผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน หรือการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล เพื่อแยกผู้เสียหายออกจากผู้กระทำผิด และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และฟื้นฟูตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ถูกส่งกลับจำนวน 5 ราย มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีรวม 20 คดี จึงถูกแยกเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ โดยตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
และนอกจากการตรวจสอบด้านความมั่นคงแล้ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ยังได้ตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปทำงานในประเทศกัมพูชาของผู้ถูกส่งกลับทุกคน เพื่อพิจารณาว่าเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ซึ่งหากผู้ใดไม่สามารถแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด จะถูกดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ซึ่งกำหนดโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองและเข้าข่ายเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการดูแลด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้น ทั้งการประเมินสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ การให้คำปรึกษา การแจ้งสิทธิ การประสานครอบครัว การจัดหาที่พักชั่วคราวในกรณีจำเป็น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปลอดภัย
แต่ผู้ที่ตรวจพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักความเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ
พ.อ. พิทยา โกมลแมน เผยว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานพลเรือน ที่ดำเนินการภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยังเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์ และการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยประเทศไทย ยังคงประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ คุ้มครองประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นฐานของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคต...