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มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ บช.ภ.7 สั่งเร่งดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย พม.เตรียมดูแลที่พักชั่วคราว พร้อมจัดการเรียนไม่ให้เด็กเสียโอกาส

วันนี้ ( 10 ก.ค.) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี พร้อมด้วยนายเอกภาพ หงสกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และทีมงาน ได้นำผู้ปกครองพร้อมเด็กนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 11-15 ปี จำนวน 11 ราย ซึ่งกล่าวหาว่าถูกผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กระทำอนาจาร เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

คณะได้เข้าพบ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองผู้บังคับการฯ ผู้กำกับการ สภ.ศรีสวัสดิ์ และพนักงานสอบสวนที่จัดเตรียมไว้รับคดี ขณะที่นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมรับฟังในฐานะทนายความฝ่ายผู้เสียหาย โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ระบุว่า เนื่องจากผู้เสียหายทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การสอบปากคำจะดำเนินการผ่านทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลที่เด็กร้องขอ เพื่อคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้เสียหาย โดยคาดว่าจะเริ่มสอบปากคำในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้

ระหว่างการประชุม ตัวแทนผู้ปกครองได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงความกังวลเรื่องการเดินทางของเด็กและครอบครัว ซึ่งต้องเดินทางไกลกว่า 100 กิโลเมตร เพื่อเข้ารับการสอบปากคำ จึงมีข้อเสนอให้เด็กทั้ง 11 คนเข้าพักชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โดย พม.จะดูแลด้านปัจจัย 4 อย่างเต็มที่ ส่วนด้านการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะจัดการเรียนการสอนไม่ให้เด็กเสียโอกาสหรือเรียนล่าช้ากว่าเพื่อน

พล.ต.ต.พศวีร์ กล่าวว่า หลังได้รับการประสานจากมูลนิธิปวีณาฯ ได้รายงานเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งกำชับให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน พร้อมยืนยันว่าหากมีผู้เสียหายรายอื่นประสงค์แจ้งความเพิ่มเติม ตำรวจก็พร้อมรับเรื่องและดำเนินคดีทันที

ด้านนางปวีณา หงสกุล กล่าวว่า การนำเด็กและผู้ปกครองมาแจ้งความครั้งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เสียหาย พร้อมขอบคุณตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีที่อำนวยความสะดวก ไม่ต้องให้เด็กเดินทางไกลไปยัง สภ.ศรีสวัสดิ์ โดยย้ำว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากและเป็นเด็ก จึงจำเป็นต้องสอบปากคำผ่านทีมสหวิชาชีพ

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะดำเนินการทางวินัยต่อผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกกล่าวหา ขณะที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป






มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.
มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.
มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.
มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.
มูลนิธิปวีณาฯ พา 11 เด็กหญิงเหยื่อ ผอ.โรงเรียน เข้าแจ้งความ ด้าน ตร.นัดสอบสหวิชาชีพ 13 ก.ค.
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