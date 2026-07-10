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ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ยกระดับทุเรียนดูนสาดสู่ทุเรียนพรีเมียมอีสาน พร้อมตั้งเป้าผลักดันขึ้นทะเบียน GI สร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรในอนาคต


นายสันติภาพ โทนหงสา เกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “ทุเรียนดูนสาด” เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพสูง มีเรื่องราวและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งปัจจุบันเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 ด้านหลัก ได้แก่ขยายพื้นที่เพาะปลูก และยกระดับคุณภาพสินค้า ด้านแรก คือการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นพื้นที่อำเภอกระนวนและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน

ส่วนด้านที่ 2 คือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของ “ทุเรียนดูนสาด” ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุเรียนจังหวัดอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำได้ว่า เมื่อได้ลิ้มรสแล้ว นี่คือทุเรียนจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายสำคัญที่จังหวัดวางไว้ คือผลักดันทุเรียนดูนสาดสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา เนื่องจากต้องสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและรสชาติให้มีความสม่ำเสมอ รวมถึงยกระดับกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

พร้อมฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงผู้บริโภค ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม เพราะผู้บริโภคไม่สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตได้ หากเกษตรกรรักษามาตรฐานและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ส่งผลให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น และสร้างอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว






นายสันติภาพ กล่าวต่อว่า ทุเรียนดูนสาดมีทั้งรสชาติและคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับทุเรียนจากทุกจังหวัดได้ พร้อมกันนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระนวนได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม และการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการปลูกทุเรียนในจังหวัดขอนแก่น เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2565 และเชื่อว่าในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า เกษตรกรจะมีความเชี่ยวชาญการปลูกมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพที่มั่นคง มีรสชาติสม่ำเสมอ และพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน GI ตามเป้าหมายที่จังหวัดขอนแก่นกำหนดไว้

ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน
ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน
ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน
ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน
ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน