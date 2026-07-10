ขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับทุเรียนเกรดพรีเมียมอีสาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างแบรนด์ “DINO DURIAN DOONZAD” ยกระดับทุเรียนดูนสาดสู่ทุเรียนพรีเมียมอีสาน พร้อมตั้งเป้าผลักดันขึ้นทะเบียน GI สร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรในอนาคต
นายสันติภาพ โทนหงสา เกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “ทุเรียนดูนสาด” เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพสูง มีเรื่องราวและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งปัจจุบันเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 ด้านหลัก ได้แก่ขยายพื้นที่เพาะปลูก และยกระดับคุณภาพสินค้า ด้านแรก คือการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นพื้นที่อำเภอกระนวนและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียน
ส่วนด้านที่ 2 คือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของ “ทุเรียนดูนสาด” ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุเรียนจังหวัดอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำได้ว่า เมื่อได้ลิ้มรสแล้ว นี่คือทุเรียนจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายสำคัญที่จังหวัดวางไว้ คือผลักดันทุเรียนดูนสาดสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา เนื่องจากต้องสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและรสชาติให้มีความสม่ำเสมอ รวมถึงยกระดับกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
พร้อมฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงผู้บริโภค ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม เพราะผู้บริโภคไม่สามารถเห็นขั้นตอนการผลิตได้ หากเกษตรกรรักษามาตรฐานและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ส่งผลให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น และสร้างอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว
นายสันติภาพ กล่าวต่อว่า ทุเรียนดูนสาดมีทั้งรสชาติและคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับทุเรียนจากทุกจังหวัดได้ พร้อมกันนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระนวนได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม และการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการปลูกทุเรียนในจังหวัดขอนแก่น เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2565 และเชื่อว่าในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า เกษตรกรจะมีความเชี่ยวชาญการปลูกมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพที่มั่นคง มีรสชาติสม่ำเสมอ และพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน GI ตามเป้าหมายที่จังหวัดขอนแก่นกำหนดไว้