ตร.ไซเบอร์ บก.สอท.3 บุกทลายเครือข่ายค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 648 ชิ้น มูลค่ากว่า 400,000 บาท

ตำรวจไซเบอร์ กก.3 บก.สอท.3 เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ จู่โจม 2 เป้าหมายในโคราช หลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงกับ เครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า“tattoosmoke” รวบผู้ต้องหาได้ 1 พร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ กว่า 648 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 พ.ต.อ.ลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์ ผกก.3 บก.สอท.3 พร้อมด้วย พ.ต.ท.เจษฏา แปงการิยา ร.ผกก.3 บก.สอท.3 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กองกำกับการ3 บก.สอท.3 เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัย คาดว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าของเครือข่ายที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าผ่านบัญชีไลน์
โดยนำหมายค้นจากศาล จ.นครราชสีมา แสดงตัวตรวจค้นที่ บ้านเลขที่ 111/167 ม.5 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้พบกับ นายธิติพงษ์ (แก้วผลึก) อายุ 33 ปี อยู่ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 4/3) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แสดงตัวเป็นเจ้าของดูแลสถานที่ดังกล่าว และจากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่ใช้สำหรับติดต่อและสั่งซื้อสินค้า จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
พ.ต.ท.เจษฏา เปิดเผยถึงปฏิบัติการดังกล่าวว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดนครราชสีมา ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และทำการจับกุม นายธิติพงษ์ แก้วผลึก อายุ 33 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางรวม 11 รายการ ประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหัว บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งขนาดตั้งแต่ 9,000–15,000 คำ บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยา น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
รวมถึงกล่องพัสดุสำหรับจัดส่งบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งระบุชื่อของนายธิติพงษ์ กล่องไปรษณีย์ และถุงพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจากการตรวจนับพบบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 648 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400,000 บาท นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้สำหรับติดต่อ สั่งซื้อ และจำหน่ายสินค้าออนไลน์ไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการระดมกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนและจับกุมผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมขยายผลไปยังสถานที่เก็บสินค้า เพื่อยึดของกลางและตัดวงจรการแพร่กระจายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.3 ได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์ของบัญชี LINE Official Account ชื่อ “tattoosmoke” หลังพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่าบัญชีเป็นสาธารณะ ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้
ซึ่งจากการสืบสวนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สามารถระบุพื้นที่ต้องสงสัยที่คาดว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าของเครือข่ายดังกล่าว จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทำการล่อซื้อกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางได้
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายธิติพงษ์พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง” ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 พร้อมเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ดังกล่าวต่อไป