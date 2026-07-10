พช.นครพนมเดินหน้าพัฒนาต่อยอด “กล้วยตานี”สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

นครพนม-พช.นครพนม เดินหน้าต่อยอด “กล้วยตานี” สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ยกระดับ OTOP ด้วยนวัตกรรม BCG และเทคโนโลยี AI เวิร์คช้อปเข้มเกษตรกร รุ่นที่ 2 ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม เรณูนคร ท่าอุเทน วังยาง และนาแก
ที่โรงแรมไอโฮเทล ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม นางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจัดอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP จาก 5 อำเภอ จำนวน 25 กลุ่ม
ประกอบด้วย เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม เรณูนคร ท่าอุเทน วังยาง และนาแก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการต่อยอด “กล้วยตานี” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
การอบรมได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และภาคเอกชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้วยตานี ตั้งแต่การเตรียมดิน การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยตานีอย่างคุ้มค่า พร้อมเรียนรู้แนวทางการแปรรูปกล้วยตานีด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์และของใช้ที่สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
ส่วนภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำ Story of Product เพื่อสร้างเรื่องราวและอัตลักษณ์ของสินค้า วิเคราะห์จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในยุคดิจิทัล
จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกล้วยตานีตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มุ่งยกระดับการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การอบรมดำเนินการ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการอบรมไปแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 22–23 มิถุนายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม ปลาปาก โพนสวรรค์ บ้านแพง นาทม ศรีสงคราม และนาหว้า วันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8–9 กรกฎาคม 2569 สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอธาตุพนม เรณูนคร ท่าอุเทน วังยาง และนาแก
โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุนทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครพนมในอนาคต