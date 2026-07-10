(คลิป)ตร.หิ้ว“เอกวิทย์ ริน ริน”ชี้จุดส่งกระเป๋าลายช้างซุกเฮโรอีน ก่อนนัด “ดา Rose Rose” รับริมถนนเชียงคำ

พะเยา – ตำรวจ บช.ปส.พร้อม ตร.ภูธรพะเยา หิ้ว “เอกวิทย์ หรือ ริน ริน” ชี้จุดหอบกระเป๋าลายช้างไทยซุกเฮโรอีนส่ง ก่อนนัด “ดา Rose Rose” รับของส่งต่อผู้ร่วมขบวนการ นำฝากแอร์สาวหิ้วขึ้นเครื่องเข้าออสเตรเลีย
วันนี้(10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จับกุมตัวนายเอกวิทย์ หรือผู้ใช้บัญชีไลน์ "ริน ริน" ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกกระเป๋าผ้าลายช้างไทย ฝากแอร์สาวมีนา หิ้วเข้าออสเตรเลีย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดรับ-ส่งสิ่งของ เพื่อประกอบสำนวนคดี ซึ่งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24 ถนนสายเชียงคำ–ภูซาง ใกล้น้ำตกภูซาง ก่อนถึงบ้านฮวกประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากทางขึ้นภูชี้ฟ้าประมาณ 41 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอภูซาง จ.พะเยา
โดยเจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของผู้ต้องหา พร้อมบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเอกวิทย์ให้การว่า ได้นำกล่องบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยมาวางไว้บริเวณดังกล่าวตอนกลางคืน ก่อนนัดหมายให้อีกคนหนึ่งซึ่งใช้ชื่อ (ดา )และใช้บัญชีแอปพลิเคชันไลน์ชื่อ Rose Rose เดินทางมารับสิ่งของตามจุดนัดหมาย ก่อนที่กระเป๋าดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ
ภายหลังการชี้จุดเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายเอกวิทย์กลับไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปถึงตัวบงการใหญ่ต่อไป