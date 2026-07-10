ช็อกวงการสีกากี "ดร.คณิตศาสตร์" รร.ดัง อนาจารลูกศิษย์ชายกว่า 20 ราย ขู่ปล่อยคลิปฉาวทำเด็กเกือบคิดสั้น ผงะพบคลิปสะสมกามกว่า 500 ชุด

นครปฐม - ช็อกวงการศึกษาเมืองเจดีย์ใหญ่! รอง ผบ.ตร. นำทีมแถลงจับกุม "ดร.เอกชัย" ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนชื่อดัง นครปฐม หลังผู้ปกครองแห่แจ้งความจับ ย่ำยีศิษย์ชายวัย 14 ปี ซ้ำๆ กว่า 22 ครั้ง ตรวจค้นมือถือผงะ! เจอบันทึกกามสะสมนานกว่า 10 ปี มีคลิปกว่า 500 ชุด เหยื่อตกเป็นทาสกามไม่ต่ำกว่า 20 ราย บางรายซึมเศร้าเกือบคิดสั้น
วันนี้ (10 ก.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ร่วมแถลงผลการจับกุม นายเอกชัย (นามสมมติ) ครูสอนคณิตศาสตร์ ดีกรีระดับด็อกเตอร์ ของโรงเรียนประถมชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ในข้อหากระทำชำเราและอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีผู้ปกครองพานักเรียนชายอายุ 14 ปี เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม หลังพบความผิดปกติว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง และบ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ เมื่อพาไปพบแพทย์ระบุว่า "อวัยวะเพศอักเสบ"
เมื่อเค้นถามความจริง เด็กชายหัวใจสลายจึงยอมเปิดปากเล่าว่า ถูกนายเอกชัย นามสวมมติ ซึ่งเป็นครูที่ผู้ปกครองจ้างมาสอนพิเศษที่บ้าน ล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 22 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 นานกว่า 7 เดือน มิหนำซ้ำยังถูกครูรายนี้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ข่มขู่ระบุว่า "ถ้าไปบอกใคร ครูจะเปิดเผยคลิปนี้เหมือนกัน ไม่ยอมพังและเสียชื่อเสียงคนเดียวแน่" ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว ขัดขืนไม่ได้ จนเกิดอาการเครียดถึงขั้นคิดจะทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตาย
ต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นเข้าจับกุมตัว ดร.เอกชัย ได้ที่บ้านพัก พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึง เมื่อพบคลิปวิดีโอขณะล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายคนอื่นๆ รวมแล้วมากกว่า 500 คลิป ซึ่งนับว่าเป็นคดีที่มีหลักฐานคลิปอนาจารเด็กมากที่สุดคดีหนึ่งเท่าที่เคยมีมา
จากการแกะรอยหลักฐานพบว่า ดร.คณิตศาสตร์รายนี้ มีพฤติกรรมล่าเหยื่อกามมาตั้งแต่ก่อนปี 2560 หรือนานกว่า 10 ปี โดยอาศัยความเป็นครู พูดจาหว่านล้อมชักจูงล่อลวงลูกศิษย์ และใช้มุกข่มขู่ด้วยคลิปประจานแบบเดียวกัน เบื้องต้นสามารถระบุตัวตนเหยื่อซึ่งเป็นเด็กชายอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้แล้วไม่น้อยกว่า 20 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงการสอบปากคำ ดร.เอกชัย ได้สวมหมวก แว่นตา และหน้ากาอนามัยเพื่อปกปิดใบหน้า โดยมีทนายความร่วมรับฟัง ข้อสังเกตคือผู้ต้องหามีอาการนิ่งเฉย ไม่สะทกสะท้าน และยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างสงบ
ด้าน พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า คดีนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและผู้ปกครองอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการปกป้องข้อมูลของเหยื่อเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อน สำหรับโทษทัณฑ์เบื้องต้น การครอบครองสื่อลามกเด็กมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หากพบว่ามีพฤติกรรมนำไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ โทษจะเพิ่มเป็นจำคุก 7 ปี และขณะนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนขยายผลอย่างละเอียด หากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับการส่งต่อหรือขายคลิป จะดำเนินคดีในข้อหา "ค้ามนุษย์" ทันที ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงมาก
นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการหารือร่วมกับสื่อมวลชนให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว และได้ประสานไปยังต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากกระแสข่าวแพร่ออกไป จะมีผู้ปกครองของเหยื่อรายอื่นๆ เดินหน้าเข้าแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อลากคอ ดร.หื่นรายนี้ไปรับโทษทัณฑ์ขั้นสูงสุดต่อไป