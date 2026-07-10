ตร.แม่ริมโชว์ผลงานปลอมตัวเป็นพ่อค้าลอเตอรี่ตามรวบคนร้ายลักทรัพย์มูลค่านับล้านคารีสอร์ต หลังแกะรอยจากกล้องโซลาร์เซลล์

เชียงใหม่ - ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่ริม โชว์ผลงานปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่ขายลอตเตอรี่ บุกรวบคนร้ายคาห้องรีสอร์ต หลังก่อเหตุงัดแงะบ้านผู้เสียหายแล้วกวาดทรัพย์สินมีค่าหลายรายการทั้งพระเครื่อง ทองคำ เครื่องเพชร ธนบัตรและเหรียญสะสม มูลค่านับล้าน หลบหนีไป พบเตรียมการมาอย่างดีทั้งดูลาดเลาล่วงหน้าและลงมือตัดกระแสไฟฟ้าของบ้าน เพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดทำงาน แต่สุดท้ายไม่รอดเพราะบริเวณใกล้เคียงใช้กล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ ทำให้ถูกแกะรอยจนเจอ
วันนี้(10 ก.ค.69) พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับรายงานจาก พ.ต.อ.ยุทธการ เมธา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ว่าเมื่อวันที่ 9 ก.ค.69 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรแม่ริม ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายจักรไกร อายุ 34 ปี ที่อยู่ ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิด “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยการผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ” โดยจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริม
ทั้งนี้การจับกุมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.69 เวลาประมาณ 02.30 น.เกิดเหตุคนร้ายงัดบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมรื้อค้นและขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการไปจากตู้เซฟ ทั้งธนบัตร เครื่องเพชร ทองคำ พระเครื่อง เหรียญที่ระลึกชนิดต่างๆ และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ มูลค่าความเสียหายเกือบล้านบาท จึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าก่อนเกิดเหตุ เวลาประมาณ 23.00 น.เศษ ของคืนวันที่ 20 มิ.ย.69 กระแสไฟฟ้าภายบ้านดับลง จนถึงเวลาเช้าวันที่ 21 มิ.ย.69 กล้องจึงไม่สามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้
ขณะเดียวกันตรวจสอบบริเวณหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้าน พบว่าถูกตัดสายเมนออก จึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้เรื่องไฟฟ้า ได้วางแผนและเตรียมการมาก่อเหตุมาอย่างดี แต่จากการตรวจสอบบริเณที่เกิดเหตุโดยรอบ พบว่ามีกล้องวงจรปิดอีกตัวที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ ยังทำงานอยู่ จึงได้ทำการตรวจสอบและพบว่ากล้องตัวดังกล่าวสามารถบันทึกภาพลักษณะตำหนิรูปพรรณคนร้ายไว้ได้ จากนั้นชุดสืบสวนได้ร่วมกันตรวจสอบยานพาหนะ และเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ พบว่าคนร้ายใช้ จักรยานยนต์ยี่ยามาฮ่า รุ่นฟีลาโน สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
โดยก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่มาทางแยกแม่กวง ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มุ่งหน้ามาทาง อ.แม่ริม ซึ่งได้เริ่มมาดูลาดเลาตระเวนหาบ้านที่จะลงมือก่อเหตุ ตั้งแต่คืนวันที่ 17 มิ.ย.69 และพยายามจะก่อเหตุที่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหนองเขียว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม แต่ไม่สำเร็จ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้แบ่งกำลังออกติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่าหลังก่อเหตุได้หลบหนีตามเส้นทางเดิม และแวะซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อข้างทาง จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้าน ซึ่งสามารถบันทึกภาพใบหน้า และเสื้อผ้าการแต่งกายได้อย่างชัดเจน
จากนั่น คนร้ายได้มุ่งหน้าไปทาง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด และหายเข้าไปในรีสอร์ต หลังร้านกาแฟชื่อดัง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ตรวจสอบผู้เข้าพัก จนทราบชื่อ นามสกุล คนร้าย ซึ่งมีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับคนร้าย แต่ไม่พบตัว เนื่องจากคนร้ายได้ออกจากห้องพักไปข้างนอก จึงได้ร่วมกันวางแผนเข้าทำการจับกุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตุการณ์ที่บริเวณรีสอร์ท และพรางตัวเป็นพ่อค้าจำหน่ายลอตเตอรี่ เพื่อเข้าไปสังเกตการณ์ จนกระทั่งคนร้ายได้กลับเข้าห้องพัก จึงได้เข้าแสดงตัวและจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้ พร้อมของกลาง เครื่องมืองัดแงะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายบางรายการ จึงได้ตรวจยึด พร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป.