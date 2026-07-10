(คลิป)ชาวบ้านโคราชผวาหนัก! สัตว์ป่าปริศนาคาดออกจากทับลาน บุกฉีกกัดกินทำลายสวนกล้วยพังราบ ต้นทุเรียนก็ไม่รอด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – สัตว์ป่าปริศนาคาดออกจากป่าทับลาน บุกฉีกกินหักโค่นทำลายสวนกล้วยชาวบ้าน อ.คอนบุรี โคราช พังราบเป็นบริเวณกว้าง ต้นทุเรียนก็ไม่รอด ชาวบ้านผวาหนัก ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่และเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง หวั่นเป็นอันตรายกับผู้คนเพราะเข้าหากินใกล้ชุมชนมาก ด้านจนท.อุทยานฯทับลานคาดเป็น “หมีหมา”
วันนี้ ( 10 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมในพื้นที่บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบร่องรอยที่คาดว่า น่าจะเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง บุกเข้าไปในสวน แล้วฉีกกัดกินต้นกล้วยจนหักโค่นกระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้าง 2 แปลง โดยแปลงแรกอยู่ห่างจากบ้านเจ้าของสวนไม่ถึง 200 เมตร พบต้นกล้วยที่กำลังออกเครือ ถูกสัตว์ที่มีเล็บแหลมคมฉีกกระชาก จนต้นโค่นล้มระเนระนาดทั้งหมด 18 ต้น และหยวกกล้วยที่อยู่ใจกลาง ถูกหักออกมากัดกินเป็นรอยฟันแทะทิ้งเกลื่อนกลาด นอกจากนี้ ยังพบต้นทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ประมาณ 2 ปี ถูกฉีกและกัดลอกเอาเปลือก รวมถึง หักกิ่งออกไปครึ่งต้น โดยรอยฟันที่กัดแทะ สูงสุดประมาณ 1.20 เมตร
ส่วนแปลงที่ 2 อยู่ห่างออกไปประมาณ 300 เมตร พบต้นกล้วยที่อายุไล่เลี่ยกัน ถูกสัตว์ที่คาดว่าน่าจะเป็นชนิดเดียวกัน ฉีกกัดหักโค่นอีกรวม 12 ต้น ชาวบ้านพยายามเดินหารอยเท้าและร่องรอยอื่นๆ ของสัตว์ปริศนาตัวนี้ แต่ไม่มีร่องรอยที่ชัดเจน มีเพียงรอยเท้าคน และรอยสุนัขที่ชาวบ้านหลายรายพามาดูที่เกิดเหตุหลายรอบ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ในลักษณะนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในช่วงประมาณ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา และทุกครั้งจะเกิดที่สวนกล้วยทั้งหมด อีกทั้งจุดนี้ยังอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ไกลกว่า 20 กิโลเมตร จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า จะมีสัตว์ป่าชนิดใดที่ออกมาหากินนอกเขตป่าได้ไกลและบ่อยขนาดนี้
จากการสอบถาม นางสาวพรรณี คงเกษ อายุ 41 ปี ชาวบ้านโนนแสนสุข บอกว่า เหตุการณ์สวนกล้วยถูกสัตว์ปริศนาบุกเข้ากัดกินเสียหายในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เฉพาะปีนี้ ในหมู่บ้านก็ประมาณ 3 – 4 รอบแล้ว แต่ละรอบก็จะห่างกันประมาณ 2 -3 เดือน ครั้งนี้เป็นสวนกล้วยของพี่ชายที่อยู่ห่างออกไปทางหลังบ้านเพียงแค่ประมาณ 200 เมตร เสียหายไปทั้งหมด 18 ต้น รวมถึงทุเรียนอีก 1 ต้น ในขณะที่ของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน ก็ถูกกัดกินเสียหายไปอีก 12 ต้น ชาวบ้านต่างพากันกังวลใจ ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่ เพราะจะเป็นสุนัข ก็ไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้ อีกทั้งเรื่องของความสูงในรอยกัด ลักษณะการฉีกกระชาก และกินหยวกกล้วยนั้น ไม่ใช่พฤติกรรมของสุนัขแน่นอน เกรงว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่า และอาจจะทำอันตรายกับผู้คนได้ เพราะหากินอยู่ใกล้ชุมชนมาก
ที่ผ่านมาแม้ว่าหลายหน่วยงานจะพากันเข้ามาตรวจสอบและค้นหาแต่ก็ไม่พบตัว และก่อนหน้านี้ ก็เคยมีการพบรอยเท้า ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่า น่าจะเป็นรอยเท้าของหมีหมา แต่ก็ยังไม่เคยมีใครพบตัว จึงยังสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่มาจนถึงทุกวันนี้