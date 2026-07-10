อุดรฯผนึก ETDA ปั้นผู้ประกอบการยุค AI ติวเข้ม SMEs กว่า 100 ราย ยกระดับธุรกิจดิจิทัลอย่างปลอดภัย

อุดรธานี - จังหวัดอุดรธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม Professional Digital Workforce ภายใต้หลักสูตร "AI for Management & SMEs" ติวเข้มผู้ประกอบการกว่า 100 ราย เพื่อเสริมทักษะการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารธุรกิจ ควบคู่การใช้งานอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
วันนี้( 10 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร ETDA หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วิทยากร ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างคึกคัก
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบัน AI มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
หอการค้าจังหวัดอุดรธานีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมขอบคุณ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ด้านนายขวัญชัย อรุณยะเดช รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้และสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการใช้ AI อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และบุคลากรภาคธุรกิจเข้าร่วมกว่า 100 คน
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ AI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจ การผลิต การบริการ และการบริหารองค์กร การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวอีกว่า จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมผลักดันจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทุนมนุษย์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยี AI สร้างนวัตกรรม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืนในอนาคต