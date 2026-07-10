(คลิป)ปู่ 100 ปีชาวอุทัยฯเผยเคล็ดอายุยืน 4 แผ่นดิน ความจำยังเป๊ะท่อง‘ก.ไก่ ยัน ฮ.นกฮูก’ครบทุกตัว

อุทัยธานี - ญาติมิตรทั้งใกล้ไกลอบอุ่นดีใจกันทั่ว..คุณปู่ 100 ปี ชาวอุทัยฯเปิดเคล็ดลับอายุยืน เกิดในรัชกาลที่ ๗ ผ่านมาแล้ว 4 แผ่นดิน 4 รัชกาล ร่างกายยังแข็งแรง-ความจำเป็นเลิศ ท่อง ก.ไก่ ยัน ฮ.นกฮูก ได้ครบทุกตัว
วันนี้(10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งผู้มีอายุยืนชาวอุทัยธานี ที่อยู่มา 4 แผ่นดิน นั่นคือ คุณปู่ประเทือง อยู่หนองฉาง ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลหนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2469 ในสมัย รัชกาลที่ 7
คุณปู่ประเทือง ใช้ชีวิตผ่านเหตุการณ์สำคัญของประเทศมาถึง 4 รัชกาล ปัจจุบันยังคงมีสุขภาพแข็งแรง เดินเหินได้ตามปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ และยังมีความจำเป็นเลิศ สามารถท่องพยัญชนะไทยตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ได้อย่างถูกต้องครบทั้ง 44 ตัว จนญาติมิตรทั้งใกล้-ไกล ทึ่งไปตามๆกัน
ทั้งนี้ ปู่ประเทือง ประกอบอาชีพทำไร่ทำนามาตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "พราหมณ์" หรือ "อาจารย์พราหมณ์" เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน บอกว่า เคล็ดลับของการมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง คือ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เครียด หมั่นขยับร่างกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารเรียบง่าย โดยเฉพาะข้าวกับน้ำพริกและผักต้มเป็นหลัก รวมทั้งสวดมนต์เป็นประจำ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรง
ปู่ประเทือง บอกว่าแม้อายุจะครบ 100 ปีแล้ว แต่ยังสามารถเดินไปไหนมาไหน รับประทานอาหาร และช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี ความจำยังคงดี สามารถท่องพยัญชนะไทยได้ครบทุกตัว และยังจดจำบทสวดมนต์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
ท้ายที่สุด ปู่ประเทืองได้อวยพรให้ลูกหลานและคนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความสุข สมหวัง และร่ำรวยเงินทอง พร้อมฝากข้อคิดว่า การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เครียด รู้จักพอ และหมั่นทำจิตใจให้สงบ คือเคล็ดลับสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาว