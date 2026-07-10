รวบได้อีก!หนุ่มโพนพิสัยหนองคายเครือข่ายบัญชีม้า

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จับหนุ่มโพนพิสัย หลังมีหมายจับศาลจังหวัดเทิง ให้ผู้อื่นใช้บัญชีรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์
ค่ำวันที่ 9 ก.ค.69 พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ทำการจับกุมตัว นายอนวัธ อายุ 39 ปี ชาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ตามหมายจับศาลจังหวัดเทิง ข้อหา เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
จากการสอบสวน ทราบว่า นายอนวัธ มีภรรยาเป็นคนลาว เมื่อช่วงเดือน ก.ย.68 ได้เดินทางไปหาภรรยาที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ต่อมาได้มีชายไทยคนหนึ่ง มีภรรยาเป็นชาวลาวและเป็นเพื่อนกับภรรยาของตน มาขอใช้บัญชีทรูมันนี่วอลเลตเพื่อรับโอนเงินที่ได้จากเว็บการพนันออนไลน์ โดยอ้างว่าบัญชีของชายคนนั้นถูกระงับ ตนเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันจึงให้โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเลตของตน 2 ครั้ง
จากนั้นตนได้เอาเงินสดให้ไป รวมประมาณ 8,000 บาท ส่วนบัญชีทรูมันนี่ของตนยังใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไม่ทราบว่าตนมีหมายจับ จนกระทั่งถูกจับกุมในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.