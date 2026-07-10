(คลิป)สลด! รถไฟด่วนพิเศษเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ชนคนดับคาราง

ลำปาง - เกิดเหตุสลด พขร.เผยเปิดหวูดเตือนเสียงดังลั่นไม่หันกลับ-เบรกฉุกเฉินเอาไม่อยู่..ม้าเหล็กด่วนพิเศษเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ชนชายวัยประมาณ 40 ปี ดับคารางก่อนถึงสะพานดำ ลำปาง
เกิดเหตุขบวนรถไฟด่วนพิเศษ เส้นทางเชียงใหม่-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวน 10 ขบวนตู้นอนปรับอากาศ ชนชาย อายุประมาณ 40-50 ปี เสียชีวิต โดยมีเลือดออกศีรษะและจมูก บริเวณทางรถไฟก่อนถึงสะพานดำ บ้านทับหมาก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 20.35 น.ที่ผ่านมา (9 ก.ค.)
จากการสอบถามพนักงานขับรถไฟ เบื้องต้นให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุได้สังเกตเห็นชายคนดังกล่าวเดินอยู่บนรางรถไฟ โดยหันหลังให้ขบวนรถ พขร.จึงได้เปิดหวูดส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่อง แต่ชายคนดังกล่าวไม่ได้หันกลับมาหรือออกจากราง ยังคงเดินต่อไป
พนักงานขับรถไฟพยายามใช้ระบบเบรกฉุกเฉินทันที แต่เนื่องจากระยะกระชั้นชิดและน้ำหนักของขบวนรถ ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงพุ่งชนชายคนดังกล่าวจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ ขบวนรถไฟต้องหยุดบริเวณจุดเกิดเหตุประมาณ 20 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ก่อนจะสามารถเดินรถต่อไปได้
ขณะที่นายพีระเดช วงค์คำ นายสถานีรถไฟนครลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง แพทย์เวรโรงพยาบาลลำปาง และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครและมาจากที่ใด เนื่องจากในตัวไม่พบเอกสารหรือบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป