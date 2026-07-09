ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง

เพชรบุรี - เกิดเหตุระทึกกลางทะเล เมื่อสองสามีภรรยาชาวประมงนำเรือออกกู้อวนปู ก่อนฝ่ายภรรยาพลัดตกเรือ สามีรีบกระโดดลงช่วย นำแกลลอนให้ภรรยาเกาะจนรอดชีวิต หลังลอยคอกลางทะเลนานกว่า 10 ชั่วโมง แต่สามีกลับสูญหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังค้นหาท่ามกลางคลื่นลมแรง ก่อนจำเป็นต้องยุติภารกิจชั่วคราวในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัย
เวลา 20.37 น. วันนี้ ( 9 ก. ค. ) ร.ต.อ.(หญิง) กิจจพัฒน์ รัตนพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีชาวประมง 2 สามีภรรยาพลัดตกเรือกลางทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 5 ไมล์ทะเล จึงประสานหน่วยกู้ภัยทางน้ำ มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงท่าเทียบเรือคลองอีแอด หมู่ 4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม พบว่าญาติได้นำเรือประมงขนาดใหญ่ออกไปช่วยเหลือก่อนแล้ว กู้ภัยจึงนำเรือเร็วออกไปรับตัวผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อคือ นางปริศนา อินพันทัง หรือ “หวาน” อายุ 49 ปี ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบ้านแหลมเพื่อรักษาอาการ
ส่วนผู้สูญหายคือ นายสุริยา อินพันทัง อายุ 49 ปี สามีของผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างออกค้นหา แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากทะเลมืดและมีคลื่นลมแรง
นายมานพ ทับสีนวล เพื่อนชาวประมง เปิดเผยว่า ทั้งสองนำเรือประมงหางยาวขนาด 4-5 วา ออกไปวางอวนดักปูตั้งแต่เวลา 03.00 น. แต่เมื่อถึงช่วงบ่ายยังไม่กลับเข้าฝั่ง ญาติจึงเกิดความผิดสังเกตและนำเรือออกตามหา
กระทั่งพบเรือของทั้งคู่ลอยลำอยู่กลางทะเล ขณะที่นางปริศนาอยู่ในสภาพอิดโรย ลอยคอเกาะแกลลอนพลาสติก จึงรีบนำตัวขึ้นเรือและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
จากคำบอกเล่าของนางปริศนา ระบุว่า หลังตนพลัดตกจากหัวเรือ นายสุริยาได้กระโดดลงทะเลทันทีเพื่อลงมาช่วย พร้อมนำแกลลอนมาให้ตนใช้พยุงตัว ก่อนพยายามว่ายน้ำกลับไปยังเรือที่ลอยห่างออกไป แต่ด้วยคลื่นลมแรง ทำให้สามีจมหายไปต่อหน้าต่อตา และยังไม่ทราบชะตากรรม
ต่อมาเวลา 22.45 น. ชุดค้นหาใต้น้ำและชุดประดาน้ำของมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี ได้ยุติการค้นหาชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีคลื่นสูงและทัศนวิสัยมืด อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดกลับเข้าค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2569.