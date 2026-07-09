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ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - เกิดเหตุระทึกกลางทะเล เมื่อสองสามีภรรยาชาวประมงนำเรือออกกู้อวนปู ก่อนฝ่ายภรรยาพลัดตกเรือ สามีรีบกระโดดลงช่วย นำแกลลอนให้ภรรยาเกาะจนรอดชีวิต หลังลอยคอกลางทะเลนานกว่า 10 ชั่วโมง แต่สามีกลับสูญหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังค้นหาท่ามกลางคลื่นลมแรง ก่อนจำเป็นต้องยุติภารกิจชั่วคราวในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัย

เวลา 20.37 น. วันนี้ ( 9 ก. ค. ) ร.ต.อ.(หญิง) กิจจพัฒน์ รัตนพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีชาวประมง 2 สามีภรรยาพลัดตกเรือกลางทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 5 ไมล์ทะเล จึงประสานหน่วยกู้ภัยทางน้ำ มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงท่าเทียบเรือคลองอีแอด หมู่ 4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม พบว่าญาติได้นำเรือประมงขนาดใหญ่ออกไปช่วยเหลือก่อนแล้ว กู้ภัยจึงนำเรือเร็วออกไปรับตัวผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อคือ นางปริศนา อินพันทัง หรือ “หวาน” อายุ 49 ปี ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบ้านแหลมเพื่อรักษาอาการ

ส่วนผู้สูญหายคือ นายสุริยา อินพันทัง อายุ 49 ปี สามีของผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างออกค้นหา แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากทะเลมืดและมีคลื่นลมแรง

นายมานพ ทับสีนวล เพื่อนชาวประมง เปิดเผยว่า ทั้งสองนำเรือประมงหางยาวขนาด 4-5 วา ออกไปวางอวนดักปูตั้งแต่เวลา 03.00 น. แต่เมื่อถึงช่วงบ่ายยังไม่กลับเข้าฝั่ง ญาติจึงเกิดความผิดสังเกตและนำเรือออกตามหา

กระทั่งพบเรือของทั้งคู่ลอยลำอยู่กลางทะเล ขณะที่นางปริศนาอยู่ในสภาพอิดโรย ลอยคอเกาะแกลลอนพลาสติก จึงรีบนำตัวขึ้นเรือและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ

จากคำบอกเล่าของนางปริศนา ระบุว่า หลังตนพลัดตกจากหัวเรือ นายสุริยาได้กระโดดลงทะเลทันทีเพื่อลงมาช่วย พร้อมนำแกลลอนมาให้ตนใช้พยุงตัว ก่อนพยายามว่ายน้ำกลับไปยังเรือที่ลอยห่างออกไป แต่ด้วยคลื่นลมแรง ทำให้สามีจมหายไปต่อหน้าต่อตา และยังไม่ทราบชะตากรรม

ต่อมาเวลา 22.45 น. ชุดค้นหาใต้น้ำและชุดประดาน้ำของมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี ได้ยุติการค้นหาชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีคลื่นสูงและทัศนวิสัยมืด อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดกลับเข้าค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2569.








ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง
ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง
ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง
ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง
ผัวกระโดดช่วยเมียกลางทะเล เมียรอดลอยคอกว่า 10 ชม. แต่ผัวสูญหาย กู้ภัยยุติค้นหาชั่วคราวเพราะคลื่นลมแรง