รวบแล้ว! คนหอบผงขาวซุกกระเป๋าลายช้างไทยส่งชายฮู้ดน้ำเงิน ขนขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงฝากแอร์ฯ สาวหิ้ว

พะเยา - ตำรวจชุดสืบสวนตามรวบได้ที่พะเยาอีกราย..คนนำเฮโรอีนซุกกระเป๋าผ้าลายช้างไทยส่งให้ “อุทัย ชายฮู้ดน้ำเงิน” ขนขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงฝากแอร์ฯ สาวหิ้วเข้าออสเตรเลีย แถมแกะรอยพบเส้นเงินโอนเข้าบัญชีเมียฮู้ดน้ำเงิน 2 ครั้งรวมถึง 1 ล้านบาท
วันนี้ (9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญในคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนฝากแอร์ฯสาวชาวพะเยาหิ้วเข้าออสเตรเลียได้อีก 1 ราย โดยจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ก่อนนำตัวเข้าสอบปากคำเพื่อขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
เบื้องต้นมีรายงานว่า ผู้ต้องหารายล่าสุดนี้ชื่อ นายเอกวิทย์ ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนระบุว่าเป็นผู้ที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างส่งให้นายอุทัย ชายฮู้ดน้ำเงิน ก่อนที่นายอุทัยจะโดยสารรถทัวร์จากจังหวัดพะเยาไปลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลสีดำเพื่อนำกระเป๋าที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาว และนำกระเป๋าอีกใบไปส่งในพื้นที่ซอยเสือใหญ่อุทิศ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบความเคลื่อนไหวของเงินที่เชื่อมโยงกับคดี โดยมีเงินโอนเข้าบัญชีภรรยาของนายอุทัย 2 ครั้ง คือ 200,000 บาท และ 800,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของเงินและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติด
จากการสอบสวนยังพบพฤติการณ์ว่า นายอุทัยจะเดินทางโดยรถทัวร์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังจังหวัดพะเยา ก่อนเช่าห้องพักใกล้สถานีขนส่งเป็นเวลาประมาณ 3 วัน โดยใช้เงินเฉพาะค่าเช่าที่พัก จากนั้นจะเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับยาเสพติดและลักลอบขนกลับไปส่งให้ผู้ร่วมขบวนการ
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหารายดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีต่อผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดตามกฎหมาย