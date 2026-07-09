เชียงใหม่ระดมทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน PM 2.5 ถกเตรียมพร้อมแผนรับมือปี 70

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 ประจำปี 2569 เตรียมพร้อมต่อยอดสู่แผนรับมือปี 2570 มุ่งลดการเผาและยกระดับการทำงานแบบบูรณาการด้วยการนำเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน และปรับมาตรการให้สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ชุมชน
วันนี้ (9 ก.ค. 69) ที่ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569 โดยมีแม่ทัพน้อยที่ 3 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แบบบูรณาการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง โดยขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบ Single Command พร้อมจัดตั้ง War Room ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการรณรงค์งดการเผา การจัดทำแนวกันไฟ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์แทนการเผา เช่น การไถกลบตอซัง การทำปุ๋ยหมัก และการรับซื้อเศษวัสดุเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ควบคุมการเผา
ทั้งนี้ แม้ในปี 2569 จังหวัดเชียงใหม่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่า ทั้งอากาศร้อนจัด ฝนทิ้งช่วง ปริมาณเชื้อเพลิงสะสม และข้อจำกัดของพื้นที่ภูเขาสูง ทำให้จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ยังสูงกว่าเป้าหมาย แต่จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนสามารถลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน และจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจจากสถานการณ์หมอกควันลดลงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
สำหรับกิจกรรมถอดบทเรียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2570 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการสรุปบทเรียน พบว่าแนวทางสำคัญที่ควรเดินหน้าต่อ ได้แก่ การใช้มาตรการเดียวกันทุกพื้นที่แต่ปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละชุมชน การบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ การบูรณาการความร่วมมือข้ามหน่วยงานโดยไม่ยึดติดกับขอบเขตการปกครอง และการนำเทคโนโลยี เช่น ระบบติดตามข้อมูล จุดความร้อน กล้อง CCTV และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป