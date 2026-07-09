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(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ศิลปากรที่ 10 โคราช พบ “ภาชนะพิมายดำ” สมบูรณ์เต็มใบ อายุราว 2,500 ปี กลางเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี พร้อมโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีร่วมสมัย ทั้ง ลูกปัดแก้วสีส้ม เครื่องมือเหล็ก ขวานหินขัด และภาชนะดินเผา นักโบราณคดีชี้เป็นเนินดินฝังศพของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีอายุ 2,500-1,500 ปีก่อน ตั้งชื่อ “แหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1”



วันนี้ (9 ก.ค. 69) เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา นำโดย นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ พร้อมด้วย นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี, เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน และผู้นำชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีชาวบ้านพบโครงกระดูกมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี ประเภทชิ้นส่วนดินเผาจำนวนมากกลางเขื่อนมูลบน ท้องที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หลังจากช่วงนี้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ ลักษณะคล้ายบาตรหรือชาม อายุราว 2,500-1,500 ปี ในลักษณะสมบูรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร พร้อมกับชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยกับภาชนะแบบพิมายดำ อาทิ ลูกปัดแก้วสีส้มจำนวนหนึ่ง พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และพบเครื่องมือเหล็ก ดินเผา และขวานหินขัด ตลอดจนภาชนะดินเผาที่ฝังเป็นเครื่องอุทิศของโครงกระดูกมนุษย์ด้วย ซึ่งภายหลังกำหนดชื่อเรียกบริเวณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีนี้ร่วมกันว่า “แหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1”

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าจุดนี้จะเป็นเนินฝังศพโบราณในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นเนินสูงริมน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ใกล้ต้นน้ำมูลมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา


นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา เปิดเผยว่า จุดนี้มีลักษณะเป็นร่องรอยของเนินดินฝังศพของคนในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งวันนี้ความพิเศษของแหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1 สำรวจเจอภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ สมบูรณ์เต็มใบ ซึ่งค่อนข้างพิเศษ เพราะส่วนใหญ่จะเจอเฉพาะชิ้นส่วน ทำให้สามารถกำหนดอายุได้อย่างคร่าวๆ ค่อนข้างแน่ชัดว่าอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีอายุอยู่ในช่วง 2,500 ถึง 1,500 ปีมาแล้ว ภาชนะรูปแบบนี้พบกระจายตัวอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน แต่ไม่คิดว่าจะบนขนาดนี้ เพราะว่าถัดไปคือต้นแม่น้ำมูลแล้ว


โดยจุดนี้ถือว่าเป็นเนินดินใหญ่ มีร่องรอยของการฝังศพ ซึ่งในอนาคตถ้ามีการศึกษาทางวิชาการก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอครบุรี เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมา ในอำเภอครบุรีมีการสำรวจพบเป็นจุดๆ อย่างเช่น ที่ตำบลสระว่านพระยา และตำบลลำเพียก เป็นต้น แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมากกว่านั้น และเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันทำให้สามารถเชื่อมโยงได้ว่าแต่ละจุดน่าจะมีระยะเวลาที่ร่วมสมัยกัน คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย















(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก
(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก
(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก
(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก
(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก
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