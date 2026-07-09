(คลิป)ตะลึง! พบ “ภาชนะพิมายดำ” 2,500 ปี สมบูรณ์เต็มใบ กลางเขื่อนมูลบน พร้อมโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ศิลปากรที่ 10 โคราช พบ “ภาชนะพิมายดำ” สมบูรณ์เต็มใบ อายุราว 2,500 ปี กลางเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี พร้อมโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีร่วมสมัย ทั้ง ลูกปัดแก้วสีส้ม เครื่องมือเหล็ก ขวานหินขัด และภาชนะดินเผา นักโบราณคดีชี้เป็นเนินดินฝังศพของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีอายุ 2,500-1,500 ปีก่อน ตั้งชื่อ “แหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1”
วันนี้ (9 ก.ค. 69) เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา นำโดย นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ พร้อมด้วย นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี, เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน และผู้นำชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีชาวบ้านพบโครงกระดูกมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี ประเภทชิ้นส่วนดินเผาจำนวนมากกลางเขื่อนมูลบน ท้องที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 9 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หลังจากช่วงนี้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ ลักษณะคล้ายบาตรหรือชาม อายุราว 2,500-1,500 ปี ในลักษณะสมบูรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร พร้อมกับชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยกับภาชนะแบบพิมายดำ อาทิ ลูกปัดแก้วสีส้มจำนวนหนึ่ง พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และพบเครื่องมือเหล็ก ดินเผา และขวานหินขัด ตลอดจนภาชนะดินเผาที่ฝังเป็นเครื่องอุทิศของโครงกระดูกมนุษย์ด้วย ซึ่งภายหลังกำหนดชื่อเรียกบริเวณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีนี้ร่วมกันว่า “แหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าจุดนี้จะเป็นเนินฝังศพโบราณในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นเนินสูงริมน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ใกล้ต้นน้ำมูลมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา
นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา เปิดเผยว่า จุดนี้มีลักษณะเป็นร่องรอยของเนินดินฝังศพของคนในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งวันนี้ความพิเศษของแหล่งโบราณคดีเขื่อนมูลบน 1 สำรวจเจอภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ สมบูรณ์เต็มใบ ซึ่งค่อนข้างพิเศษ เพราะส่วนใหญ่จะเจอเฉพาะชิ้นส่วน ทำให้สามารถกำหนดอายุได้อย่างคร่าวๆ ค่อนข้างแน่ชัดว่าอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีอายุอยู่ในช่วง 2,500 ถึง 1,500 ปีมาแล้ว ภาชนะรูปแบบนี้พบกระจายตัวอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน แต่ไม่คิดว่าจะบนขนาดนี้ เพราะว่าถัดไปคือต้นแม่น้ำมูลแล้ว
โดยจุดนี้ถือว่าเป็นเนินดินใหญ่ มีร่องรอยของการฝังศพ ซึ่งในอนาคตถ้ามีการศึกษาทางวิชาการก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอครบุรี เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมา ในอำเภอครบุรีมีการสำรวจพบเป็นจุดๆ อย่างเช่น ที่ตำบลสระว่านพระยา และตำบลลำเพียก เป็นต้น แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมากกว่านั้น และเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันทำให้สามารถเชื่อมโยงได้ว่าแต่ละจุดน่าจะมีระยะเวลาที่ร่วมสมัยกัน คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย