ตร.รวบ 2 ผู้ต้องหาคดียาบ้าลอตใหญ่ 7 กระสอบ หลังทิ้งรถชนกลางเมืองประจวบฯ หนีกบดานนครศรีฯ

ประจวบคีรีขันธ์ - ตำรวจภูธรภาค 7 สนธิกำลังตำรวจประจวบฯ และนครศรีธรรมราช ตามจับ 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาบ้าลอตใหญ่ 7 กระสอบ หลังขับรถชนแล้วทิ้งรถหลบหนีเมื่อปลายเดือน มิ.ย. พร้อมคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ ( 9 ก.ค.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนธิกำลังกับชุดสืบสวน สภ.ช้างกลาง และ กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญได้ 2 ราย ตามหมายจับของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 01.05 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งโตโยต้า ยาริส สีแดง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนกับรถยนต์อีกคันบริเวณถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ ใกล้บริษัทไทยน้ำทิพย์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จากการตรวจค้นภายในรถ พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบรวม 7 กระสอบ จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมเก็บพยานหลักฐานเพื่อขยายผล ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะขออนุมัติศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 2 ราย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายสมโชคดี มณีลาภ และนายหัตทกิจ รักมิตร ชาว อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งสองถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อการค้า อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนนายสมโชคดี ยังถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย และไม่หยุดให้การช่วยเหลือหรือแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่หลังเกิดอุบัติเหตุอีกหนึ่งข้อหา
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.