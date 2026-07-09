รวบแล้ว! ลุงวัย 70 ยิงน้องสาวดับเซ่นมรดกเลือด ตร.ตามรวบขณะขับรถหนีไกลถึงปราจีนฯ

ระยอง- รวบแล้ว! ลุงวัย 70 ปีก่อเหตุยิงน้องสาวแท้ๆ ดับเซ่นมรดกเลือด หลังซิ่งกระบะหนีข้ามจังหวัด แต่ไม่รอดถูกตำรวจทางหลวง สกัดจับได้กลางเมืองปราจีนบุรี เบื้องต้นยังไม่เปิดปากให้รายละเอียดใดๆ นำตัวกลับ สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ดำเนินคดี
เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ( 9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญพี่ชายใช้อาวุธปืนยิงน้องสาวเสียชีวิตคาพื้นที่ก่อสร้างห้องเช่าใน ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ส่วนน้องเขต ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งหลังก่อเหตุพี่ชายที่ทราบชื่อภายหลังว่าคือ นายเชาวลิต อายุ 70 ปีได้พยายามขับรถหลบหนีข้ามจังหวัด ส่วนผู้เสียชีวิตคือ น.ส.อรวรรณ
โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปราโมทย์ งานประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.นิคมพัฒนา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 และชุดสืบสวน สภ.นิคมพัฒนา สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนาดี จ.ปราจีนบุรี เร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุอย่างกระชั้นชิด
กระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาขับรถยนต์กระบะมุ่งหน้าไปตามถนนสาย 304 จึงวางกำลังสกัดจับจนสามารถควบคุมตัว นายเชาวลิตพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้หลบหนีได้บริเวณ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นิคมพัฒนา ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ต้องหายังคงมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ยอมให้รายละเอียดถึงสาเหตุในการลงมือก่อเหตุแต่อย่างใด
แต่เบื้องต้น พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต (หากผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาต), พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อเนกประสงค์ภายในจุดเกิดเหตุ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อสรุปสำนวนคดี โดยเชื่อว่าชนวนเหตุครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องมรดกที่ดินที่ยืดเยื้อมานาน ก่อนบานปลายเป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัว.