คลื่นลมแรงทำเรือประมงทั้งเล็กและใหญ่นับร้อยลำพากันจอดทอดสมอหน้าอ่าวดงตาล สัตหีบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เรือประมงทั้งขนาดเล็กและใหญ่นับร้อยลำ พากันจอดทอดสมอหลบคลื่นลมแรงหน้าอ่าวดงตาล อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนกระหน่ำในพื้นที่
วันนี้ ( 9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพท้องทะเลในพื้นที่อ่าวสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเฉพาะบริเวณแนวเขื่อนกันคลื่นอ่าวดงตาล ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบหีบ ผ่านอ่าวกองเรือยุทธการ ไปจนถึงหน้าประตูทางเข้าหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ว่ายังคงมีคลื่นซัดถาโถมเข้าใส่แนวเขื่อนจนทำให้น้ำทะเลก่อตัวสูงเกือบ 3 เมตร
หลังตลอดช่วง1 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนลมแรงในพื้นที่จนทำให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 -3 เมตร และในบางจุดยังพบน้ำทะเลผันตัวเป็นเกลียวคลื่น ไหลกลับลงสู่ ทะเลและหากมีผู้พลัดตกลงไป อาจทำให้ถูกคลื่นดูดจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ส่วนบริเวณอ่าวแสมสารหน้าหาดสีทอง และบริเวณชุมชนประมงท้องถิ่น อ่าวดงตาลสัตหีบ หน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พบว่าชาวประมงได้พากันงดออกทะเลหาปลา และพากันนําเรือประมงทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จอดทอดสมอหลบคลื่นลมจํานวนหลายร้อยลํา
โดยกลุ่มประมงเรือเล็ก ที่จะออกไปทําประมงกลางทะเลต้องหมั่นตรวจสอบทัศนวิสัย และตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเกิดความปลอดภัยในทุกวัน
ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวสัตหีบ หากพบทะเลมีคลื่นลมแรง ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย