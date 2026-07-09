‘โสรยา’ ไม่ทิ้งลายอดีตนักตบทีมชาติ! ฝึกเด็กบ้านเกิด-เปิด "โสรยาคัพ" ดึงเยาวชนไทย-ลาวชิงชัย ยิงสดทั่วประเทศ

เชียงราย - ตามรอย “โสรยา พรมหล้า” บนเส้นทางใหม่ แต่ไม่ทิ้งลายอดีตนักตบทีมชาติ..ตระเวนฝึกสอนวอลเลย์เด็กเชียงรายบ้านเกิดต่อเนื่อง จนมีชื่อได้เกียรติบัตรบุคลากรการกีฬา-ผลักดันเปิดโปรแกรมการแข่งขัน “โสรยาคัพ” ครั้งที่ 2 ได้ทีมวอลเลย์เยาวชนทั้งไทย-ลาวร่วมชิงชัยถึง 16 ทีม ทีมถ่ายทอดมืออาชีพยิงสดทั่วประเทศ
น.ส.โสรยา พรมหล้า อายุ 34 ปี อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ซึ่งเคยร่วมทีมคว้าแชมป์ซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2566 ก่อนไปเล่นที่ต่างประเทศและกลับมาพาทีมสโมสรนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ขึ้นแท่นแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล 2569 รวมทั้งหันไปประกอบธุรกิจที่บ้านเกิด ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย พร้อมตระเวนรับสอนวอลเลย์บอลให้เด็กเชียงรายอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด “โสรยา” ได้ผลักดันให้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “โสรยาคัพ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2569 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ต.ป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) อ.ขุนตาล หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี 2568
โสรยาคัพ ครั้งที่ 2 มีทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม ได้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) จ.เชียงราย โรงเรียนสันสะลีวิทยา จ.เชียงราย โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านเวียงเดิม จ.เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีราษฎร์รังสรรค์ จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านสักพัฒนา จ.เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทีม Freedom VC ห้วยทราย จากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านธิ จ.ลำพูน โรงเรียนพญาพิภักดิ์ จ.เชียงราย โรงเรียนทุ่งปลากัด จ.สกลนคร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย โรงเรียนเทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จ.เชียงราย และโรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม จ.เชียงราย
น.ส.โสรยาเปิดเผยว่า อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนข้างหน้าแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วประเทศจะได้รับชมการแข่งขัน โสรยาคัพ ครั้งที่ 2 ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพ ทั้งภาพ เสียง และบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นไม่แพ้เวทีระดับประเทศ ซึ่งเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากงบประมาณมหาศาล หากเกิดจากน้ำใจของผู้คนที่เชื่อในพลังของกีฬาและโอกาสของเยาวชน
“หนึ่งในนั้นคือ คุณธันวาเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดสดกีฬา ที่ตัดสินใจส่งทีมงานมืออาชีพเข้ามาร่วมผลิตและถ่ายทอดสดให้ เพื่อยกระดับการแข่งขันของเด็กๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกับรายการใหญ่ โดยทีมงานชุดนี้เป็นทีมเดียวกับที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล U18 และรายการวอลเลย์บอลระดับประเทศ”
ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้จะทำให้การแข่งขันโสรยาคัพ ครั้งที่ 2 ได้รับการถ่ายทอดสดด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักกีฬา ศิษย์เก่า และแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วประเทศ ได้ร่วมชมและส่งกำลังใจให้เยาวชนผ่านหน้าจอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
“บางอย่างทำลงไป ไม่ได้หวังอะไร แต่กลับได้ผลตอบแทนมหาศาล ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ ค่ะ ได้รางวัลจากผู้ว่าฯ ได้น้ำใจจากเพื่อนพ้อง ได้ความร่วมมือจากคนในชุมชน เอฟซีทุกแห่งหลั่งไหลเข้ามาคอยช่วยสนับสนุน ข่าวล่าสุดผู้ว่าฯ จะมาร่วมเปิดงานโสรยาคัพ มันเกินฝันไปจริงๆ ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ” น.ส.โสรยากล่าว
สำหรับ น.ส.โสรยา ถือเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเส้นทางอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอล เคยคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก 3 สมัย คว้าแชมป์ชากกี้วีลีก ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา และการแข่งขันระดับโลกอย่างวอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก (VNL)
เมื่อว่างจากการแข่งขันและกลับบ้านที่ จ.เชียงราย มีกจะจัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะที่โรงเรียนเทศบาล ต.ป่าตาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรทางการกีฬาของจังหวัด จากนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะที่เป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างผลงานโดดเด่น-สร้างชื่อเสียงให้แก่ จ.เชียงราย ในระดับประเทศและระดับสากล เมื่อเร็วๆ นี้
กระทั่งจัดการแข่งขัน "โสรยาคัพ" ได้เป็นครั้งที่ 2 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป