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เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดน่ารักของขบวนช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด ที่หยุดรอสัญญาณไฟแดงอย่างเป็นระเบียบ บริเวณสี่แยกวัดราชประดิษฐาน ถนนชีกุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากชาวเน็ต พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพกฎจราจร

วันนี้( 9 ก.ค.)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Aunlove Love เผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถ ซึ่งบันทึกภาพขบวนช้างพร้อมควาญช้างหยุดรอสัญญาณไฟแดงอย่างสงบนิ่ง เคียงข้างรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่น โดยไม่มีการฝ่าสัญญาณไฟหรือแทรกช่องจราจร

นายวรกฤศ อายุ 45 ปี หรือ “อั๋น” เจ้าของเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า พบเห็นภาพเช่นนี้เป็นประจำ เนื่องจากขบวนช้างจะใช้เส้นทางดังกล่าวทุกวัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น แม้การจราจรจะหนาแน่น แต่ช้างและควาญช้างก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงบันทึกภาพมาแบ่งปัน พร้อมข้อความว่า

“อย่าเพิ่งเบื่อนะจ้ะ ชอบน่ารักมาก ช้างอยุธยา รู้ระเบียบ รู้กฎจราจร หยุดรอตามระเบียบ ช้างยังเคารพกฎจราจร เราก็ปฏิบัติตามนะครับ คนรักช้าง ช้างรักเรา”

หลังเผยแพร่โพสต์ มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งความแสนรู้ของช้างและการฝึกฝนของควาญช้าง พร้อมมองว่าเป็นภาพสะท้อนสังคมที่น่าคิด เพราะ “ขนาดช้างยังรู้จักหยุดรอไฟแดง แต่คนบางคนกลับรีบจนยอมฝ่าฝืนกฎจราจร”

แม้จะเป็นเพียงภาพธรรมดาบนท้องถนน แต่กลับกลายเป็นบทเรียนเล็ก ๆ ที่ทรงคุณค่า ตอกย้ำว่า วินัยจราจรคือความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน และการหยุดรอเพียงไม่กี่นาที อาจช่วยลดอุบัติเหตุและรักษาชีวิตของผู้คนได้

ภาพของ “พี่ช้างอยุธยา” จึงไม่ได้มอบเพียงรอยยิ้ม หากยังเป็นตัวอย่างที่ชวนให้ทุกคนหันมาเคารพกฎจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน.










เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้
เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้
เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้
เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้
เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้
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