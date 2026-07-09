เห็นแล้วยิ้ม! “พี่ช้าง” อยุธยาหยุดรอไฟแดงเป๊ะ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม วินัยจราจรที่มนุษย์ยังต้องยกนิ้วให้

พระนครศรีอยุธยา - โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดน่ารักของขบวนช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด ที่หยุดรอสัญญาณไฟแดงอย่างเป็นระเบียบ บริเวณสี่แยกวัดราชประดิษฐาน ถนนชีกุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากชาวเน็ต พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพกฎจราจร
วันนี้( 9 ก.ค.)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Aunlove Love เผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถ ซึ่งบันทึกภาพขบวนช้างพร้อมควาญช้างหยุดรอสัญญาณไฟแดงอย่างสงบนิ่ง เคียงข้างรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่น โดยไม่มีการฝ่าสัญญาณไฟหรือแทรกช่องจราจร
นายวรกฤศ อายุ 45 ปี หรือ “อั๋น” เจ้าของเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า พบเห็นภาพเช่นนี้เป็นประจำ เนื่องจากขบวนช้างจะใช้เส้นทางดังกล่าวทุกวัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น แม้การจราจรจะหนาแน่น แต่ช้างและควาญช้างก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงบันทึกภาพมาแบ่งปัน พร้อมข้อความว่า
“อย่าเพิ่งเบื่อนะจ้ะ ชอบน่ารักมาก ช้างอยุธยา รู้ระเบียบ รู้กฎจราจร หยุดรอตามระเบียบ ช้างยังเคารพกฎจราจร เราก็ปฏิบัติตามนะครับ คนรักช้าง ช้างรักเรา”
หลังเผยแพร่โพสต์ มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งความแสนรู้ของช้างและการฝึกฝนของควาญช้าง พร้อมมองว่าเป็นภาพสะท้อนสังคมที่น่าคิด เพราะ “ขนาดช้างยังรู้จักหยุดรอไฟแดง แต่คนบางคนกลับรีบจนยอมฝ่าฝืนกฎจราจร”
แม้จะเป็นเพียงภาพธรรมดาบนท้องถนน แต่กลับกลายเป็นบทเรียนเล็ก ๆ ที่ทรงคุณค่า ตอกย้ำว่า วินัยจราจรคือความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน และการหยุดรอเพียงไม่กี่นาที อาจช่วยลดอุบัติเหตุและรักษาชีวิตของผู้คนได้
ภาพของ “พี่ช้างอยุธยา” จึงไม่ได้มอบเพียงรอยยิ้ม หากยังเป็นตัวอย่างที่ชวนให้ทุกคนหันมาเคารพกฎจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน.