พ่อเมืองนครปฐมส่งกำลังใจ! เด็กหญิงป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เร่งประสานช่วยค่ารักษา-เตรียมปลูกถ่ายไขกระดูก

นครปฐม - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงวัย 13 ปี ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน หลังครอบครัวยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล สิทธิการรักษา และการเดินทาง โดยแพทย์เตรียมเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูง
วันนี้ ( 9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ด.ญ.กนกวรรณ เนตรธุวกุล อายุ 13 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม ภายหลังสำนักงานองคมนตรีแจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางในการรักษา
รายงานระบุว่า เด็กหญิงกนกวรรณเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช หลังไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัด จากนั้นทีมแพทย์ได้ปรับแผนการรักษาด้วยยามุ่งเป้า ทำให้ระดับเซลล์มะเร็งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งมีโอกาสหายขาดสูง โดยน้องชายและน้องสาวมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบเงินช่วยเหลือในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมสมทบเงินส่วนตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว
ขณะเดียวกัน จังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการความช่วยเหลือ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมประสานโรงพยาบาลศิริราชเพื่อขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระ พร้อมหารือแนวทางด้านสิทธิการรักษาและหลักประกันทางการเงิน ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมจะพิจารณาสนับสนุนยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปรักษา รวมทั้งเตรียมหาแนวทางเปิดรับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสมทบค่ารักษาพยาบาลและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป.