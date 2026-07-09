เปิดอนุสรณ์สถาน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” สืบสานแนวทางเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว

เลย - เปิดอนุสรณ์สถาน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” ผู้ริเริ่มแนวทางการเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว หรือ Dynamic Meditation ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่มีผู้ศรัทธานำหลักการปฏิบัติไปใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรม และในพิธีครั้งนี้ยังมีชาวจีนผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ณ วัดบรรพตคีรี บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี พระศรีวรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชวัชรวีรากร เจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสังฆรักษ์ เอนก เตชวโร เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม พระเรือง อภินนฺโท รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรรพตคีรี
นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ นางนริศรา สุวรรณโค รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระเถรานุเถระ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อเทียน ผู้ริเริ่มแนวทางการเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Meditation) ซึ่งได้รับการยอมรับและเผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่มีผู้ศรัทธานำหลักการปฏิบัติไปใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรม และในพิธีครั้งนี้ยังมีชาวจีนผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนหนึ่ง
“บ้านบุฮม” เป็นสถานที่กำเนิดของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ พระวิปัสสนาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่แนวทางการเจริญสติ การจัดสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงเป็นการเชิดชูคุณูปการและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้ศึกษาและน้อมนำหลักการเจริญสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ยังจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติธรรมตามแนวทางการเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะของจังหวัดเลย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป