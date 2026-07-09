พี่น้องเปิดศึกชิงมรดกเลือดถึงขั้นยิงกันดับ 1 สาหัส1 ไม่หนำใจเผารถระบายแค้นก่อนหลบหนี

ระยอง– ศึกชิงมรดกเลือด พี่ชายใช้อาวุธปืนยิงน้องสาวดับคาพื้นที่ก่อสร้างห้องเช่าใน จ.ระยอง ส่วนน้องเขยสาหัส หลังก่อเหตุยังจุดไฟเผารถระบายแค้น ล่าสุดตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เผยสาเหตุหลักมาจากปัญหาเรื่องที่ดินตกลงกันไม่ได้ถึงขั้นฟ้องร้อง
เมื่อเวลา 11.00น . วันนี้ ( 9 ก.ค.) พ.ต.ท.สุริยา กุลญา สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรโรงพยาบาลนิคมพัฒนา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างห้องเช่าถนนสายนิคมพัฒนา ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ในที่เกิดเหตุพบหญิงถูกยิงเสียชีวิตจมกองเลือด 1 ราย และอีกรายเป็นชายซึ่งถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯต้องเร่งปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
นอกจากนั้นยังพบรถยนต์SUV ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว สภาพเพลิงลุกไหม้บริเวณหน้ารถ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตำบลมะขามคู่ และเทศบาลพนานิคม เข้าควบคุมเพลิง
เบื้องต้น พ.ต.อ.ชายพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ. นิคมพัฒนา เผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายของหญิงสาวที่เสียชีวิต และเป็นพี่เขยของชายที่ได้รับบาดเจ็บ โดยทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีการฟ้องร้องเรื่องการครอบครองมรดกที่ดิน และในวันนี้ศาลจังหวัดระยอง ได้นัดให้ทั้ง 2 ฝ่ายและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาสอบแนวเขตรังวัดที่ดินให้กับทั้ง 2 ฝ่าย แต่พี่ชายกับน้องสาว ตกลงเรื่องแนวเขตที่ดินกันไม่ได้จนเกิดมีปากเสียงกัน
ฝ่ายพี่ชายเกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่นำติดตัวมา กระหน่ำยิงใส่น้องสาวและน้องเขยหลายนัด กระสุนปืนถูกน้องสาวที่วิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และเสียชีวิตทันที ส่วนน้องเขยถูกกระสุนปืนอาการสาหัส หลังก่อเหตุยังได้จุดไฟเผารถยนต์ของน้องสาว ก่อนที่จะขับรถยนต์กระบะ สีบรอนซ์เทาหลบหนี มุ่งหน้าไปทาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งสกัดจับแต่ยังไม่พบตัว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว ขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิต เผยว่าแม่มีอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดิน ซึ่งแม่และลุงมักมีปากเสียงกันเป็นประจำในเรื่องปัญหาที่ดิน จนถึงขั้นมีการฟ้องร้องต่อศาลเรื่องการแบ่งที่ดิน กระทั่งเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในวันนี้