คลี่ปมปริศนา!หนุ่มใหญ่สมุทรสาคร FC “เรวัช” ลั่นไกใส่หน้าผากดับคารถจอดติดเครื่องกลางวัดดังปากน้ำโพ

นครสวรรค์ – สลดสะเทือนใจกลางลานวัดดังเมืองปากน้ำโพ-ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย..หนุ่มใหญ่สมุทรสาคร-แฟนคลับ “พล.ต.ท.เรวัช” ขับรถเข้าวัดรอพบหลวงพ่อเจ้าอาวาสตั้งแต่เที่ยงคืน เช้ามาพบสภาพหน้าผากถูกกระสุนเจาะเป็นรูนอนเสียชีวิตคาเบาะ ขณะที่ 9 มม.วางอยู่ใกล้ตัวพร้อมขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันนี้(9 ก.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รับแจ้งเหตุพบชายเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างศาลาวัดพนมเศษเหนือ หมู่ 1 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลท่าตะโก เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีแดง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดติดเครื่องยนต์อยู่บริเวณข้างศาลาวัด บนเบาะคนขับพบร่าง นายไพโรจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ชาว ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิงเข้าที่กลางหน้าผาก โดยมีอาวุธปืนขนาด 9 มม. วางอยู่ใกล้ตัวผู้เสียชีวิต พร้อมขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ภายในรถ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ประตูรถไม่ได้ล็อก ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตยังอยู่ครบ ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบวิถีกระสุน คราบเขม่าดินปืน ลายนิ้วมือแฝง และพยานวัตถุต่าง ๆ เพื่อประกอบสำนวนคดี
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ขับรถเดินทางมาที่วัดพนมเศษเหนือเพียงลำพังในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน เพื่อรอเข้าพบหลวงพ่อยูร สคารโว เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ ในช่วงเช้า จึงจอดรถติดเครื่องพักอยู่ภายในวัด กระทั่งรุ่งเช้าพระภายในวัดยังเห็นรถจอดอยู่ตามปกติ แต่เมื่อเดินเข้าไปดูกลับพบว่าเจ้าของรถเสียชีวิตแล้ว โดยพระลูกวัดต่างยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติและไม่ได้ยินเสียงปืนในช่วงกลางคืน จึงไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีจิตศรัทธาต่อหลวงพ่อยูร สคารโว และเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญที่วัดเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นแฟนคลับของ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมักร่วมติดตามและช่วยงานบุญในหลายโอกาส
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแนวทางการสืบสวนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการกระทำด้วยตัวเอง แต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง โดยอยู่ระหว่างสอบปากคำญาติ บุคคลใกล้ชิด และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุ และได้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว.