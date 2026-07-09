วศ.โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรมระบบน้ำประปาดื่มได้จากงานวิจัยสู่การใช้งานจริง พลิกโฉมประปาหมู่บ้านไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรมระบบประปาดื่มได้ “พลิกโฉมประปาหมู่บ้านไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากงานวิจัยสู่การใช้จริง” มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพน้ำ พลิกโฉมระบบประปาหมู่บ้านไทย
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.69 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนา “พลิกโฉมประปาหมู่บ้านไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากงานวิจัยสู่การใช้จริง” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำ โดยมี นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมบ้านหญ้าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นางอาภาพร กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นเครือข่าย และภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมที่ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งสืบเนื่องจากปัญหาระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย ได้แก่ ปัญหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพต่ำ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ไม่มีมาตรฐาน และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ทำให้ผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการบริโภคได้ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีปัญหาด้านความใส สี กลิ่น ความไม่สะดวกและข้อจำกัดต่อการใช้งาน
ดังนั้นสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงดำเนินการพัฒนาระบบเติมสารละลายสารส้มอัตโนมัติเพื่อใช้ในการตกตะกอนน้ำดิบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบประปาหมู่บ้าน และออกแบบพัฒนาระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาหมู่บ้านด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตแบบอัตโนมัติ ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำประปาหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาหมู่บ้านด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตแบบอัตโนมัติมีการใช้งานไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพดี ต้นทุนต่ำ และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานทดแทนการเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา โดยระบบมีการทำงานแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้สารเคมีและไม่ต้องกังวลถึงปริมาณคลอรีนอิสระที่ตกค้างในน้ำในปริมาณที่มากเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคน้ำได้ จึงช่วยทำให้ผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการระบบประปา ใช้งานระบบนี้ได้อย่างสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านด้านความสะอาดปลอดภัย ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย
สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของประเทศและชุมชน ภายใต้แนวคิด “เรานำวิทยาศาสตร์ สู่การดูแลประชาชน” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม.