ม.กาฬสินธุ์จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

กาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่ออนาคตของประชาชน ชูแนวคิด “I-FOUR Global Nurse Kalasin : สร้างคน สร้างปัญญา สร้างศรัทธา สร้างชุมชน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 70 พรรษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดแถลงข่าว การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชูแนวคิด “I-FOUR Global Nurse Kalasin : สร้างคน สร้างปัญญา สร้างศรัทธา สร้างชุมชน” เพื่อประกาศทิศทางการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รองรับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต และยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
มีนางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม, ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด รักษาราชการแทน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต ผู้แทนคณะทำงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เชื่อมั่นว่า “การพัฒนาคน คือหัวใจของการพัฒนาจังหวัด” จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของพื้นที่ในระยะยาว การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นก้าวสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการศึกษาให้เยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างระบบนิเวศสุขภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเป็น "จังหวัดสุขภาวะ (Healthy Province)" อย่างยั่งยืน
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้สังคม ท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย โรคซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยกำลังขาดแคลนพยาบาลและผดุงครรภ์คุณภาพทุกระดับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงเดินหน้าพันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม และเท่าทันนวัตกรรม โดยสภามหาวิทยาลัยได้ผลักดันโครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาลมาตรฐานสากล พร้อมผสานการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และหัวใจแห่งการดูแล โดยยึดแนวคิด “I-FOUR Global Nurse Kalasin : สร้างคน สร้างปัญญา สร้างศรัทธา สร้างชุมชน” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในระดับสากล
ทั้งนี้ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพการศึกษาของจังหวัด สร้างความมั่นคงด้านกำลังคนทางการพยาบาล และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในอนาคต